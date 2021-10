Seit 2019 gibt es die bundesweit tätige Organisation „Paten der Nacht“. Einer von ihnen ist Robert Blasius aus Ottobeuren. Welche Ziele die Vereinigung verfolgt.

13.10.2021 | Stand: 05:45 Uhr

Ihr Name erinnert ein wenig an einen Gruselfilm. Doch vor den „Paten der Nacht“ muss man sich nicht fürchten, zumindest dann nicht, wenn man sparsam mit der Beleuchtung umgeht. Seit 2019 gibt es die ehrenamtliche Organisation. Ihr Ziel: die Lichtverschmutzung in Städten und Gemeinden zu reduzieren. Unter Lichtverschmutzung versteht man die Aufhellung des Nachthimmels durch menschengemachtes künstliches Licht.