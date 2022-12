Im Kunerth-Museum Ottobeuren: Wiedersehen mit Armin Gehrets scharfem Blick

90 Karikaturen des 2019 gestorbenen Zeichners Armin Gehret sind in Ottobeuren zu sehen. Sie zeigen wie spöttisch der Bad Grönenbacher die Gesellschaft sah.

17.12.2022 | Stand: 11:45 Uhr

Es ist einfach zum Lachen, was Armin Gehret gezeichnet hat. Das kann man in den nächsten Monaten im Kunerth-Museum Ottobeuren erleben. 90 Karikaturen des Zeichners aus Bad Grönenbach, der 2019 im Alter von 95 Jahren gestorben ist, sind im Erdgeschoss zu sehen. Sie ermöglichen die Wiederbegegnung mit einem Künstler, dessen ironische, spöttische und manchmal bitterböse Arbeiten Betrachterinnen und Betrachter fast unweigerlich ein Lächeln ins Gesicht zwingen. „Noch nicht 100!“ lautet das Motto der Schau in Anspielung auf den runden Geburtstag des 1923 in Franken Geborenen, was wiederum die amüsanten Sentenzen spiegelt, mit denen Gehret seine Bilder gern untertitelte. Kuratiert hat sie sein Sohn Michael.

Diether Kunerth hat seinen Beitrag zur Ausstellung mit "Satire" überschrieben

Die Ottobeurer Kunsthalle ist freilich viel zu groß für eine Gehret-Retrospektive. Deshalb gesellt sich Diether Kunerth, dem das Museum gewidmet ist, hinzu – nicht nur künstlerisch, sondern auch thematisch. Seine Präsentation von ebenfalls 90 Werken im Obergeschoss hat er mit „Satire“ überschrieben. Damit möchte er eine Antwort geben auf die Gehret-Vorlage, erklärt Museumsleiter Markus Albrecht.

Satire à la Diether Kunerth: "Kühlt das Meer wirklich?", betitelte er dieses Bild aus dem Jahr 1993. Bild: Matthias Becker

Satire ist eine neue Welt für den 82-Jährigen Kunerth, der von der Kunst auch im fortgeschrittenen Alter nicht lassen will. Der Humor war freilich bisher nicht das Markenzeichen des Ottobeurers. Und er wird es auch nicht werden. Zumal das Wort Satire für das Gezeigte nur dann zutrifft, wenn man den Begriff für eher harmlosen Humor verwendet. Das Scharfe, Kritische, Ätzende, das Satire oft kennzeichnet und was bei Gehret hinter heiteren Oberflächen häufig durchschimmert, findet sich bei Kunerth kaum. Des Künstlers Faible für Harmonie, Liebe und Schönheit überwiege, meinte denn auch Ottobeurens früherer Bürgermeister Bernd Schäfer, der die Realisierung des Kunerth-Museums einst vorantrieb, in seiner Vernissage-Rede. Das ändert Kunerth auch nicht durch Überarbeitungen bestehender Arbeiten, die damit zu Collagen werden, und auch nicht durch das Hinzufügen von Textchen im Gehret’schen Sinn.

"Wird er die Hose noch herunterlassen", fragt Diether Kunerth bei einem Liebespaar-Bild

Im Gegenteil, sie rauben bisweilen die ihnen eigene Kraft, den Schwung und die Tiefe. In manchen Fällen geraten diese Eingriffe gar zu anzüglichen Plattitüden. Etwa wenn Kunerth in einem farbig-explosiven Acryl-Gemälde aus dem Jahr 2020 fragt: „Wird er die Hose noch herunterlassen?“ Richtig überzeugend sind seine satirischen Versuche nur dann, wenn er sich selbst auf die Schippe nimmt. „Ich und Hansi. Wer ist das größere Schaf?“, schreibt Kunerth unter ein Gemälde mit einem Männer- und einem Schafskopf.

So sah Armin Gehret die Allgäuer beim Schafkopfspielen. Bild: Matthias Becker

Während Diether Kunerth gern kräftig Farbe aufs Bild bringt, wählte der bekennende Autodidakt Gehret Farbstifte und Pastellkreide für seine Karikaturen. Dementsprechend figürlich-klar sind die Zeichnungen. Immer wieder erstaunlich, mit welcher Lust er Typen schuf. Die Bilder bersten bisweilen von unterschiedlichen Charakteren. Bei aller Zuspitzung und Überzeichnung spricht viel Wahres und Wirkliches aus ihnen. Gehret hielt damit Gesellschaft und Politik gnadenlos den Spiegel vor. In den bösesten Fällen erinnern sie an den großen österreichischen Karikaturisten Manfred Deix. Satire der schärfsten Art. Und nach wie vor sehenswert.

Die Doppel-Ausstellung läuft bis 16. April 2023 (geöffnet Donnerstag und Freitag von 11 bis 16 Uhr, Samstag und Sonntag von 12 bis 17 Uhr).