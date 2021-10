Im Tierheim Memmingen suchen 225 Tiere ein neues Zuhause

Das Tierheim in Memmingen ist fast ausgelastet. Das hat die Corona-Pandemie damit zu tun.

Sie werden in Wäldern, am Bahnhof, bei Raststätten ausgesetzt oder direkt abgegeben: Haustiere. Tierheime berichten jedes Jahr von einer Zunahme an abgegebenen oder gefundenen Tieren. Die Situation hat sich jetzt noch verschärft – durch die Corona-Pandemie.

Tierheim Memmingen: Derzeit kommen viele Abgabetiere

„Viele Abgabetiere kommen derzeit zu uns“, erzählt Jennifer Gebhardt, die Teamassistentin im Tierheim Memmingen. Die Gründe seien vielfältig, doch Corona spiele dabei sicherlich auch eine Rolle. In der Pandemie angeschafft, jetzt wieder abgeben: „Wir sind im Tierheim ziemlich voll“, so Gebhardt. Soll heißen: „Bei Hunden sind wir komplett ausgelastet; Katzen können wir auch nicht mehr viele aufnehmen.“

Hunde, Katzen, Ratten, Hasen, Chinchilla, Wasser- und Landschildkröten, Vögel und Hühner: Insgesamt zählt das Memminger Tierheim momentan 225 Tiere.

Richtiger Umgang, richtige Wertschätzung

Die Vermittlungszahlen seien derzeit nicht hoch. „Man merkt schon, dass nach den Sommerferien weniger vermittelt wird“, berichtet die Teamassistentin. Richtung Winter sehe das schon anders aus. Dabei sei gesagt: Das Tierheim Memmingen achtet darauf, dass ein Tier nicht zu einem Weihnachtsgeschenk wird. „Die Tiere sollen kein Notgeschenk sein“, merkt Gebhardt an. Dem Tierschutzverein Memmingen seien der richtige Umgang und die Wertschätzung wichtig.

Hund geht "auf Probe" mit

Ein Beispiel: Entscheidet sich jemand, einen Hund aus dem Tierheim zu nehmen, dann folgen zunächst mehrere Spaziergänge. Zudem müssen Interessierte von ihrem Vermieter – sofern kein Eigentum – eine Bestätigung einholen, dass sie ein Tier halten dürfen. Der Hund wird dann zunächst „auf Probe“ mit nach Hause genommen. Ein Mitarbeiter des Tierheims kommt vor Ort, schaut sich das neue Zuhause des Vierbeiners an. Der Hintergrund ist einfach, der Aufwand für den Tierschutzverein wichtig: „Wir wollen, dass es für lange ist und wirklich passt – zwischen Mensch und Tier.“

Termin für Besuch ist notwendig

Wer Interesse an einem Tier aus dem Tierheim habe, solle keine Scheu haben. „Man kann sich bei uns einfach telefonisch melden. Derzeit ist ein Besuch nur über einen Termin möglich“, zeigt Jennifer Gebhardt auf.