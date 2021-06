Im Vollzeit-Einsatz für Fellheim

Wie Reinhard Schaupp die ersten zwölf Monate seiner Amtszeit als Bürgermeister erlebte. Und über welche kleine Geste des Gemeinderats er sich besonders freute.

Interessant, abwechslungsreich und fordernd: So beschreibt der Fellheimer Bürgermeister Reinhard Schaupp die ersten zwölf Monate seiner Amtszeit. „Positive und freudige Ereignisse haben kleine Ärgernisse deutlich überwogen.“ Weniger erfreulich sei gewesen, dass der Start in die erste Amtszeit von der Corona-Pandemie überschattet war. Darum konnten wichtige Ereignisse für Fellheim nicht stattfinden oder gefeiert werden. Stellvertretend nennt Schaupp zwei Vereinsjubiläen. So fielen Feierlichkeiten zum Anlass 150 Jahre Freiwillige Feuerwehr und zum 100-jährigen Bestehen des ASV (Allgemeiner Sportverein) Fellheim der Pandemie zum Opfer.