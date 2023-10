Antikriegsstück "Im Westen nichts Neues" geht unter die Haut

Minutenlanger Jubel für Premiere von „Im Westen nichts Neues“ im Jungen Landestheater. Die Bühnenfassung von Remarques Roman kommt mit zwei Personen aus.

01.10.2023 | Stand: 14:20 Uhr

Eine andächtige Pause entlud sich in minutenlangen Jubel. Die Bühnenfassung von Erich Maria Remarques „Im Westen nichts Neues“ wurde im ausverkauften Jungen Landestheater Schwaben gefeiert. Paula Regine Erb, die mit Madita Scülfort auch inszenierte, gelang Großes mit ihrer Bearbeitung des wegweisenden Romans: Dieses Stück, das für Jugendliche ab 13 Jahren empfohlen wird, hinterlässt betroffene Zuschauer. Durch Nachdenklichkeit statt wohligem Grusel.

Schlachtszenen werden auf Bühne in Memmingen nur angedeutet

Die Gefahr bei Anti-Kriegs-Stoffen, vor allem in der hypnotischen Sogkraft von Kinobildern, ist immer, dass die Gewaltdarstellungen eher dunkel faszinieren, anziehen statt abstoßen. Ein Problem, das sogar die erfolgreiche, qualitativ hochwertige, Oscar prämierte Verfilmung des Romans von 2022 betrifft. Diese Bühnenfassung geht einen ganz anderen Weg. Da werden keine Waffen eingesetzt. Starke Poesie statt platter Horror. Szenen und Beschreibungen der Schlacht werden von den zwei Schauspielern mit heftigen Schritten und Stampfgeräuschen dramatisiert.

Tim Woody Haake und Linda Prinz glänzen mit virtuosem Spiel in der Bühnenfassung von "Im Westen nichts Neues" im Jungen Landestheater Schwaben. Bild: Jürgen Bartenschlager/LTS

Linda Prinz und Tim Woody Haake spielen virtuos

Die große Leistung dieser Inszenierung ist es, den Fokus auf die Innenwelt zu lenken, die Emotionen von zwei Soldaten im Ersten Weltkrieg offen zu legen. Was natürlich auch höchster schauspielerischer Qualität zu danken ist. Der 17-jährige Paul und der Haudegen Kat (für Katczinsky) werden von Linda Prinz und Tim Woody Haake virtuos dargestellt.

Es wird der Weg der Fantasie eingeschlagen, mit Imagination statt Materialschlacht. Etwa, als zwei Gänse, die zu Braten verarbeitet werden, durch zwei „zappelnde“ weiße Servietten dargestellt werden. Da ist selbst die Geste des Halsumdrehens makaber-lustig.

Aus dem Klassenzimmer an die Front

Da wird ein großer Bogen geschlagen von der Einstiegsszene mit den Schulbuben, die sich kampfeslustig, vom Lehrer befeuert, mit Suppenlöffeln duellieren, bis zur düsteren Realität an der Front. Die Kameraden werden nach und nach dahingerafft. Schließlich trägt Paul den angeschossenen Kat auf dem Rücken zur Sanitätsstation. Und wird mit einem „Das hättest du dir sparen können“ empfangen. Denn ein Splitter im Kopf tötete den zunächst noch munteren Freund.

Wie Paul einen zu ihm in den Bombentrichter hinabtorkelnden Franzosen ersticht und dann stundenlang im Blut des röchelnden, langsam verreckenden Gegners liegt. Dessen Brieftasche er schließlich öffnet und so seinen Namen erfährt. – Wie schwer sich Paul tut, eine Handgranate dorthin zu werfen, wo er kurz vorher einem „Feind“ in die Augen blickte. – Die Schmetterlinge und Lerchen, die trotz des Infernos geblieben sind. – Pauls flüchtiger Kuss mit einer unbekannten Französin. – Das „berühmte Corned Beef“ der Engländer, das den hungrigen Soldaten nach einer Eroberung in die Hände fällt. – Wie Paul hilflos auf Heimaturlaub seiner besorgten Mutter (gespielt von Tim Haake) gegenübersteht, die ihn ermahnt, an der Front ja vorsichtig zu sein („Das musst du mir versprechen“): Das alles sind Szenen, die hängen bleiben.

Kamerad mit amputiertem Bein

Hilflos sind Paul und Kat, als sie ihren verwundeten Kameraden Franz besuchen, der über Schmerzen im Bein jammert und noch gar nicht weiß, dass ihm dieses amputiert wurde. Als die schreckliche Wahrheit schließlich draußen ist, retten sie sich in Phrasen: „Es gibt großartige Prothesen!“

„Gegner per Befehl“ sinniert Paul, als aus dem feindlichen Lager Gesänge herübertönen und nicht zu überhören ist, dass auch dort Menschen sind. Galgenhumor blitzt zwischendurch auf. Etwa als Paul und Kat „Drunten im Unterstand“ (statt drunten im Unterland) anstimmen. Als sie eine Lieferung von Särgen erblicken, entfährt ihnen ein trockenes „Wenigstens hier klappt die Organisation“.

Auch Pferde sterben grausam

Unter die Haut gehen auch die zugespielten Geräusche, bedrohlich und bitter, wie etwa das wehe Wiehern der Pferde nach einem Treffer, während Paul schildert, wie eines der Tiere versucht, wieder aufzustehen, sich aber dann mit den Hufen im aus dem Bauch hängenden Gedärm verfängt.

Die Schilderung des Gasangriffs und seiner Folgen, die Entdeckung eines verletzten Rekruten mit einer Hüfte „aus Brei“ und der prompten Phrase „Wird gleich besser“ – dankenswerterweise sind diese Szenen nur eine Zumutung für die Fiktion, werden im Jungen Landestheater Schwaben nicht realistisch in Bildern dargestellt wie auf einer Kinoleinwand.

Am Ende erwischt es auch Paul. Mit friedlichem, einverstandenen Gesicht wird er tot aufgefunden. Ein „normales“ Leben wäre ihm nach diesem Inferno wohl ohnehin für immer verwehrt gewesen.