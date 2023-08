Die Memminger Tafel stößt an ihre Grenzen

Zur Memminger Tafel kommen immer mehr Bedürftige. Aktuell werden über 1000 Personen mit geretteten Lebensmitteln versorgt. Doch gespendet wird immer weniger.

22.08.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Die Memminger Tafel, die der Katholische Verein für soziale Dienste Memmingen und Unterallgäu (SKM) seit 25 Jahren betreibt, stößt an ihre Grenzen. Geschäftsführer Helmut Gunderlach bringt es auf den Punkt: „Es kommen immer mehr Bedürftige zu uns, auch immer mehr junge Leute, aber wir können immer weniger anbieten.“ Seine Mitarbeiterin Renate Frey, die für die Tafel zuständig ist, erklärt, warum so wenig Waren im Laden in der Hinteren Gerbergasse ankommen: „Uns unterstützen zwar genauso viele Geschäfte wie bisher, aber sie geben weniger ab.“ Der Lebensmittelhandel disponiere heute anders und verkaufe jetzt zudem Waren mit fast abgelaufenem Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) oft selbst.

Die Memminger Tafel kann niemanden mehr aufnehmen

Etwa 960 Tafeln in Deutschland retten mit ehrenamtlichen Helfern und Helferinnen Lebensmittel und geben sie für geringes Geld weiter an armutsbetroffene Menschen. Fast alle verzeichnen einen deutlichen Zuwachs und kämpfen mit den gleichen Problemen. Also gibt es Aufnahmestopps und weniger Waren pro Kunde. Auch in Memmingen. Ukrainer und weitere Geflüchtete machen hier wie überall inzwischen einen Großteil der Kundschaft aus. Vom SKM sind derzeit etwa 430 Berechtigungskarten im Umlauf, damit werden rund 1000 Personen versorgt – so viele wie noch nie. „Vor allem Geflüchtete kommen oft sehr viele auf einen Schlag an“, berichtet Gunderlach. Ukrainer bleiben dann aber auf einmal wieder weg. „Das ist ein atmendes System, wir bekommen nicht mit, wenn jemand wieder weg ist“, sagt er.

Zur Not gibt es ein Lebensmittelpaket

Momentan werden jedenfalls keine weiteren Ausweise ausgegeben, wer jetzt neu dazu kommt, bekommt gespendete Gutscheine von Supermärkten oder auch mal ein Lebensmittelpaket. Etwa 40 Menschen werden so zusätzlich versorgt. „Ich habe aber den Eindruck, Gutscheine kommen nicht so gut an“, sagt Gunderlach.

Einkaufen nur noch mit Terminen im Viertelstundentakt

Um den Ansturm besser zu kanalisieren – und auch, um stundenlanges Anstehen bei Wind und Wetter vor dem Laden zu vermeiden – arbeitet die Memminger Tafel inzwischen mit einem neuen Einlasssystem. Für die drei Verkaufsnachmittage werden fixe Termine im Viertelstundentakt vergeben. Jedem Berechtigten ist eine von sieben Farben fest zugeordnet, die jeweils an einem anderen Tag dran kommt. 50 bis 60 Kunden können dann jeweils einkaufen. Gut zwei Wochen liegen derzeit zwischen jedem Einkauf.

Mit einem Transporter holen Ehrenamtliche die Waren in Supermärkten und Bäckereien für die Memminger Tafel ab: Diesmal ist die Menge überschaubar. Bild: Brigitte Hefele-Beitlich

„Das System klappt für beide Seiten viel besser als mit der Nummernvergabe, wie es vor Corona war“, betont Gunderlach. Das einzige Problem sei, dass ständig jemand käme, der tauschen wolle, „aber da bleiben wir streng, sonst würde es nicht funktionieren“.

Gefragt sind vor allem Obst, Gemüse und frische Sachen

Gefragt sind bei den Kunden vor allem Obst, Gemüse und frische Sachen. Etwa zehn Prozent des normalen Verkaufspreises werden dafür fällig. Wenn jemand seinen Korb zu voll lädt, muss er oder sie auch mal wieder etwas herausnehmen, damit es für alle reicht – was natürlich nicht gut ankommt. „Die Verständigung ist oft sehr schwierig“, berichtet Frey. „Und die Ukrainer kennen unser Tafelsystem nicht, sie denken oft, sie haben bei uns ein Recht auf Vollversorgung, aber das ist nicht so“.

Dass die Tafeln in Not sind, haben inzwischen viele über die Medien mitbekommen. Immer häufiger bekäme die Tafel deshalb auch Unterstützung von privaten Spendern, freut sich Frey. „Sie kaufen selber ein und bringen uns oft lange haltbare Waren oder Sachen wie Kaba, Kaffee oder Nougatcreme, die wir sonst selten kriegen.“ Sehr nett sei auch die Aktion einer Frau, die Hühner hält. Sie habe sich extra zehn Tiere mehr angeschafft und bringe diese Eier jetzt jede Woche zur Tafel. „Es ist einfach toll, wenn Leute an uns denken und uns unterstützen“, sagt Frey.

Teilweise durchs Fenster räumen die ehrenamtlichen Helfer die gespendeten Lebensmittel in den Tafelladen ein. Bild: Brigitte Hefele-Beitlich

Memminger Tafel braucht dingend neue Räume

Manchmal wird ihr aber auch „zu viel“ angeboten: Speditionen geben oft ganze Paletten auf einmal ab. Doch erstens könne man in Memmingen kaum Ware lagern und zweitens seien da oft große Tafelorganisationen wie etwa in München schneller und schickten manchmal gleich einen Sattelschlepper los, um alles abzuholen. Nicht nur deshalb ist die Memminger Tafel schon seit Monaten auf der Suche nach neuen Räumen. Im Moment verfügt sie über 125 Quadratmeter, etwa die Hälfte davon ist Verkaufsfläche.

Das ist nicht nur zu wenig Platz, auch die Anlieferung in dem alten Gebäude ist für die oft älteren Ehrenamtlichen beschwerlich, weil viele Stufen und enge Durchgänge zu überwinden sind. Trotz vieler Leerstände in der Altstadt – dort will die Tafel bleiben – war bisher das Richtige (und Bezahlbare) noch nicht dabei. „Wir feiern im Dezember unser 25-jähriges Jubiläum, unser größter Traum wäre, dass wir bis dahin umgezogen sind“, wünscht sich Gunderlach.