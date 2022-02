Immer mehr und immer ältere Menschen leben in Memmingen

Die Einwohnerzahl in Memmingen soll bis 2040 auf über 47.000 klettern. Zugleich steigt die Zahl der Senioren stark an. Wie sich die Stadt darauf vorbereitet.

23.02.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Die Stadt Memmingen wächst und wächst und wächst: Bis 2040 soll die Einwohnerzahl auf 47.100 steigen. Das sind 2700 Menschen mehr als im Jahr 2020. Das prognostiziert zumindest das Bayerische Landesamt für Statistik in seiner jüngsten Vorausberechnung. Im gleichen Zeitraum soll sich die Altersstruktur der Memminger stark verändern. Demnach werde sich die Zahl der Senioren, die 65 Jahre und älter sind, bis zum Jahr 2040 um 25,2 Prozent erhöhen. Dagegen sinke die Zahl der Menschen zwischen 40 und 65 Jahren um 0,4 und die Zahl der 18- bis 40-Jährigen um 1,7 Prozent. Auf der anderen Seite wird bei den unter 18 Jahre alten Kindern und Jugendlichen ein Aufwärtstrend vorhergesagt – und zwar ein Plus von 7,4 Prozent. Letztlich soll das Durchschnittsalter in Memmingen von 44,3 auf 45,6 steigen.