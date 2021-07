Die Nachfrage übersteigt das Angebot in der Region bei weitem. Häuslebauer müssen immer tiefer in die Tasche greifen. Was eine Immobilie in Memmingen kostet.

17.07.2021 | Stand: 12:18 Uhr

Die Corona-Pandemie hat auch direkte Auswirkungen auf den regionalen Immobilienmarkt. „Die Arbeitswelt hat sich durch Homeoffice in die eigenen vier Wände verlagert“, erklärte Gerhard Grebler, Vorstandsmitglied der LBS Bayern bei einem gemeinsamen Pressegespräch mit Vertretern der Sparkasse Memmingen-Lindau-Mindelheim. Und dies sei kein temporärer Effekt. „Durch Corona ist etwas in den Köpfen der Menschen passiert.“ Der Wunsch nach einem Eigenheim sei bei vielen größer denn je.