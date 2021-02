Eine für Montag angekündigte Lieferung ist nicht eingetroffen. Dennoch sollen die Impfzentren am 20. Januar starten. Wann ist Nachschub in Sicht?

Vor einer Woche sind die Corona-Impfungen in den Memminger und Unterallgäuer Pflegeeinrichtung angelaufen. Doch noch läuft nicht alles wie geplant. Nach Angaben des Unterallgäuer Landratsamts wurden bislang rund 1500 Bewohner und Pflegekräfte in der Region von mobilen Teams geimpft. Viel mehr werden in dieser Woche aber nicht dazukommen. Denn eine für Montag angekündigte Lieferung ist laut Landratsamt nicht eingetroffen. Damit droht in der Region eine Impfpause – zumindest bis Ende der Woche. Denn erst am Samstag soll die nächste Lieferung erfolgen.