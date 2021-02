Impfen in Memmingen: Warten auf Impfdosen, Impfbus und die Hausärzte

Im Kampf gegen Corona sind bisher rund 4000 Memminger und Unterallgäuer geimpft. Doch es könnten mehr sein.

29.01.2021 | Stand: 12:47 Uhr

Der erste Impf-Durchlauf gegen das Corona-Virus ist an allen Memminger Senioren- und Pflegeheimen abgeschlossen – bis auf eine Einrichtung, sagte Andreas Land. Er ist Verwaltungsleiter für das Memminger Impfzentrum, das auch für den westlichen Landkreis Unterallgäu zuständig ist. Insgesamt rund 2400 Impfdosen seien in diesem Bereich bisher verabreicht worden. Ziel seien rund 600 Impfdosen täglich, erklärte Oberbürgermeister Manfred Schilder bei der Vorstellung des neuen Impfbusses der Malteser in Memmingen.