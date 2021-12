Impfgegner und Corona-Skeptiker stellen sich zum Protest an Straßen auf

In der Memminger Innenstadt hat am Samstag eine angemeldete Schilder-Demonstration gegen die Corona-Regeln und gegen Impfungen stattgefunden.

18.12.2021 | Stand: 14:36 Uhr

Nach einer ersten Auskunft der Polizei nahmen etwa 120 Personen daran teil - an mehreren Straßen hatten sie sich mit Protest-Schildern aufgestellt, auf denen kritische Äußerungen zu Corona-Politik, Auflagen und Impfungen zu lesen waren.

Corona-Demo in Memmingen: An diesen Straßen wurde protestiert

Die Demonstrantinnen und Demonstranten standen unter anderem am Kaisergraben, an der Allgäuer Straße sowie auf dem Abschnitt zwischen Schanzmeister und der Einmündung Schweizer Ring. Angemeldet war die Demonstration laut Polizei für den Zeitraum von 10.45 bis 13 Uhr, sie verlief nach einer ersten Bilanz der Polizei friedlich und löse sich am Ende ohne Probleme auf.

