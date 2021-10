Gunter Heider will Corona-Impfung in Memmingen in einem neuen Impfpass nachtragen lassen. Das sorgt für Schwierigkeiten - und er muss sogar zur Polizei.

05.10.2021 | Stand: 15:25 Uhr

Alles begann damit, dass Gunter Heider im Juni seinen Impfpass verloren hat. Bis er seine bereits erfolgte Corona-Impfung in einen neuen Impfpass nachtragen lassen konnte, musste er einige Hürden im Impfzentrum Memmingen überwinden. Nach mehreren Anläufen und Nachfragen wurde er zuletzt sogar zur Polizei geschickt. Erst nachdem er von dort eine polizeiliche Verlustmeldung mitbrachte, bekam er seinen Immunisierungsnachweis. Die Geschichte einer Odyssee: