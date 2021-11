Nachfrage in Impfzentren in Memmingen und Bad Wörishofen zieht wieder an - Infos zu Öffnungszeiten und Anmeldung

Im Impfzentrum Memmingen und im Impfzentrum Bad Wörishofen wollen sich wieder mehr Menschen gegen Corona impfen lassen. Alles zu Öffnungszeiten und Anmeldung.

10.11.2021 | Stand: 16:15 Uhr

Das Impfzentrum Memmingen war auch vor der neuerlichen Verschärfung der vierten Corona-Welle geöffnet und in Betrieb. Nun berichten Helfer, dass die Zahl der Impfwilligen erneut zunimmt - teilweise auch wieder Menschen vor dem Impfzentrum in der ehemaligen Realschule in der Buxacher Straße 8 in Memmingen Schlange stehen.

Seit Anfang November gibt es deshalb wieder erweiterte Öffnungszeiten. Was ist zu Anmeldung und Terminvergabe wichtig zu wissen?

Impfzentrum Memmingen - Öffnungszeiten und Anmeldung (Stand 10.11.21):

Montag: 10 bis 14 Uhr und 15 bis 20 Uhr

10 bis 14 Uhr und 15 bis 20 Uhr Dienstag: 10 bis 14 Uhr und 15 bis 20 Uhr

10 bis 14 Uhr und 15 bis 20 Uhr Mittwoch: 10 bis 14 Uhr und 15 bis 20 Uhr (speziell für Jugendliche ab 12 Jahren, aber nicht nur)

10 bis 14 Uhr und 15 bis 20 Uhr (speziell für Jugendliche ab 12 Jahren, aber nicht nur) Donnerstag: geschlossen

geschlossen Freitag: 10 bis 14 Uhr und 15 bis 20 Uhr

10 bis 14 Uhr und 15 bis 20 Uhr Samstag: 10 bis 14 Uhr und 15 bis 20 Uhr

10 bis 14 Uhr und 15 bis 20 Uhr Sonntag: geschlossen

Corona-Impfungen im Impfzentren in Memmingen sind weiterhin ohne Termin möglich. Es sollten aber in jedem Fall Personalausweis und Impfpass mitgebracht werden. Von Vorteil sei auch eine vorherige Registrierung im Internet unter impfzentren.bayern. So müsse das nicht erst im Impfzentrum erledigt werden, was Zeit spare.

Auch im zweiten Unterallgäuer Impfzentrum in Bad Wörishofen sollen die Öffnungszeiten wieder erweitert werden. In der dortigen Einrichtung in der Rudolf-Diesel-Straße 26 zieht die Nachfrage nach Impfungen ebenfalls wieder an.

Impfzentrum Bad Wörishofen - Öffnungszeiten und Anmeldung (Stand 10.11.21):





Montag: 16 bis 20 Uhr

16 bis 20 Uhr Dienstag: geschlossen

geschlossen Mittwoch: 16 bis 20 Uhr

16 bis 20 Uhr Donnerstag: geschlossen

geschlossen Freitag: 16 bis 20 Uhr

16 bis 20 Uhr Samstag und Sonntag: geschlossen

Auch im Corona-Impfzentrum Bad Wörishofen ist aktuell keine Terminvereinbarung nötig. Beide Impfzentren sind via Telefon werktags unter der Nummer 08247/909910 zu erreichen.

Impfenzentren im Unterallgäu: Erst- und Zweitimpfungen und Booster-Impfung

Laut Homepage der Stadt Memmingen kann der Impfstoff in den Impfzentren frei gewählt werden. Bevorzugt stehe Biontech zur Verfügung. Erwachsene jeder Altersgruppe, deren zweite Impfung über sechs Monate zurückliegt, können in den Impfzentren und beim Hausarzt ihre Auffrischungsimpfung bekommen. Wer mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson geimpft wurde, kann gemäß Stiko-Empfehlung schon nach vier Wochen einen Booster mit einem mRNA-Impfstoff erhalten.

