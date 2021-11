Im Impfzentrum Memmingen und im Impfzentrum Bad Wörishofen können sich wieder mehr Menschen gegen Corona impfen lassen. Alles zu Öffnungszeiten und Anmeldung.

16.11.2021 | Stand: 08:53 Uhr

Das Impfzentrum Memmingen war auch vor der neuerlichen Verschärfung der vierten Corona-Welle geöffnet und in Betrieb. Nun herrscht wieder großer Andrang - in den vergangenen Tagen standen zahlreiche Menschen vor dem Impfzentrum in der ehemaligen Realschule in der Buxacher Straße 8 Schlange.

Aufgrund der hohen Nachfrage nach Impfungen gegen Covid-19 erweitert das Impfzentrum Memmingen nun die Öffnungszeiten: Was ist zu Anmeldung und Terminvergabe wichtig zu wissen?

Impfzentrum Memmingen - Öffnungszeiten und Anmeldung (Stand 16.11.21):





Montag: 10 bis 20 Uhr

10 bis 20 Uhr Dienstag: 10 bis 20 Uhr

10 bis 20 Uhr Mittwoch: 10 bis 20 Uhr

10 bis 20 Uhr Donnerstag: 10 bis 20 Uhr

10 bis 20 Uhr Freitag: 10 bis 20 Uhr

10 bis 20 Uhr Samstag: 10 bis 20 Uhr

10 bis 20 Uhr Sonntag: geschlossen

Corona-Impfungen im Impfzentren in Memmingen sind zwar grundsätzlich ohne Termin möglich. Die Wartezeit vor dem Impfzentrum kann aber verkürzt werden, wenn die Impfwilligen sich zuvor online unter impfzentren.bayern registrieren. Personen, die für die Erstimpfung bereits registriert waren und deren Account mittlerweile gelöscht ist, können sich einfach neu registrieren. Zur Impfung sollten in jedem Fall Personalausweis und Impfpass mitgebracht werden.

Auch im zweiten Unterallgäuer Impfzentrum in Bad Wörishofen werden die Öffnungszeiten ab dem 15. November 2021 erweitert. In der dortigen Einrichtung in der Rudolf-Diesel-Straße 26 zieht die Nachfrage nach Impfungen ebenfalls erneut an.

Impfzentrum Bad Wörishofen - Öffnungszeiten und Anmeldung (Stand 16.11.21):





Montag: 16 bis 20 Uhr

16 bis 20 Uhr Dienstag: 16 bis 20 Uhr

16 bis 20 Uhr Mittwoch: 16 bis 20 Uhr

16 bis 20 Uhr Donnerstag: 16 bis 20 Uhr

16 bis 20 Uhr Freitag: 16 bis 20 Uhr

16 bis 20 Uhr Samstag: 16 bis 20 Uhr

16 bis 20 Uhr Sonntag: geschlossen

Auch im Corona-Impfzentrum Bad Wörishofen ist aktuell keine Terminvereinbarung nötig. Beide Impfzentren sind via Telefon werktags unter der Nummer 08247/909910 zu erreichen.

Impfenzentren im Unterallgäu: Erst- und Zweitimpfungen und Booster-Impfung

Laut Homepage der Stadt Memmingen kann der Impfstoff in den Impfzentren frei gewählt werden. Bevorzugt stehe Biontech zur Verfügung. Erwachsene jeder Altersgruppe, deren zweite Impfung über sechs Monate zurückliegt, können in den Impfzentren und beim Hausarzt ihre Auffrischungsimpfung bekommen. Wer mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson geimpft wurde, kann gemäß Stiko-Empfehlung schon nach vier Wochen einen Booster mit einem mRNA-Impfstoff erhalten.

