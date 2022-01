In 27 Tagen zu Fuß durch ganz Deutschland

Der Sontheimer Felix Kofler hat ein aufregendes Jahr hinter sich. Warum er auf dem Weg von Füssen nach Flensburg Krücken nutzte und auf dem Friedhof übernachtete.

05.01.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Nicht in 80 Tagen um die Welt, aber immerhin in 27 Tagen zu Fuß von Füssen nach Flensburg: Felix Kofler aus Sontheim benötigte im vergangenen August einen langen Atem. Die Erfahrungen, die der 23-Jährige während seines 1035 Kilometer langen Benefizlaufs zugunsten der Kindernothilfe gesammelt hat, will er nicht missen. „Es ist schön, wenn man merkt, dass man durch so eine Aktion anderen Menschen helfen kann.“ Insgesamt kamen rund 8000 Euro zusammen. „Ein toller Erfolg“, wie Kofler rückblickend erklärt. Doch die Höhe der Spendensumme allein sei nicht entscheidend. „Es freut mich auch, dass ich dadurch Menschen inspiriert habe.“ Es gebe bereits potenzielle Nachahmer.