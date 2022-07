In Amendingen boomt Faustball

Der SVA feiert sein 50-jähriges Bestehen. Was am Samstag bei der Jubiläumsveranstaltung auf dem Programm steht.

27.07.2022 | Stand: 14:27 Uhr

50 Jahre Faustball beim SV Amendingen (SVA). Ist das nun eine lange Zeit oder doch nur eine kurze Epoche? Eigentlich sind die Amendinger Faustballer noch eine ganz junge Abteilung. Aber sie haben in diesen fünf Jahrzehnten schon so einiges erlebt. Die Faustballer haben derzeit rund 100 Mitglieder, die Hälfte davon sind Kinder und Jugendliche. Und es werden immer mehr. Faustball erlebt derzeit nach Vereinsangaben in Amendingen einen regelrechten Boom.

Aktuell sind elf Mannschaften im Spielbetrieb. Seit 1974 veranstaltet die Abteilung ununterbrochen – mit Ausnahme der vergangenen beiden Corona-Jahre – eines der größten Hallenturniere Süddeutschlands. Die größten Erfolge der Abteilung waren die Aufstiege der Männer und Frauen in die Erste Bundesliga. Im Nachwuchsbereich errang der SVA zahlreiche Schwäbische, Südbayerische, Bayerische und Süddeutsche Meistertitel und schaffte es bei der Deutschen Meisterschaft bis zu Rang fünf. Der größte Erfolg jedoch gelang der männlichen U16 im Jahr 1998 mit dem Gewinn der Deutschen Vizemeisterschaft.

Die Amendinger Faustball-Abteilung wurde 1972 gegründet

Es gibt zahlreiche Personen, welche die 50 Jahre geprägt haben. Am 2. Juni 1972 von Toni Bulach gegründet, folgten als Abteilungsleiter Eddi Mahler (bis 1977), Willi Geiger (bis 1979), Stefan Kraemer (bis 1989), Oliver Theim (bis 1998) sowie erneut Stefan Kraemer (bis 2002), Uwe Theim (bis 2022) und seit April 2022 Alexandra Prem. Hervorzuheben ist Eddi Mahler, ohne dessen aufopferungsvolle Arbeit es Faustball in Amendingen nicht gegeben hätte, ebenso Stefan Kraemer und Uwe Theim, der die meisten Amtsjahre „auf dem Buckel“ hat.

Erwähnenswert ist das treueste und bis vor kurzem noch aktive Mitglied Josef „Sepp“ Neubauer, der seit 1974 die Faustballschuhe geschnürt hat. Sein Sohn Roland „Rocky“ Neubauer arbeitete nach seiner aktiven Zeit sehr viel im Hintergrund mit.

Am Samstag findet in Amendingen eine große Feier statt

Am Samstag 30. Juli, findet nun ab 14 Uhr die Jubiläumsveranstaltung auf dem Faustballplatz statt. Es wird ein Kleinfeldturnier geben, bei dem jeder mitmachen kann. Es gibt Kaffee und Kuchen. Während des Turniers sind weitere Attraktionen geplant, wie etwa eine Kinderolympiade, eine Hüpfburg und mehr. Zu späterer Stunde gibt es einen gemeinsamen Grillabend mit Musik und Lagerfeuer.