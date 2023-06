In Babenhausen: Wiedersehen mit einem Weltklassereiter

Beim Turnier in Babenhausen gibt’s zahlreiche Höhepunkte. Champion beim Großen Preis wird Edwin Schmuck. Sechs Hundertstel hinter ihm folgt der Vorjahressieger.

26.06.2023 | Stand: 16:25 Uhr

Thomas Escher und sein Team können aufatmen. Vier Turniertage mit 24 Springprüfungen liegen hinter ihnen. 934 Einzelstarts mit fast 500 Pferden sind für jeden Veranstalter eine Herausforderung. Das absolute Highlight ist der Sonntag mit einer Springprüfung der Klasse S**, die Edwin Schmuck knapp vor Max Kühner zu seinen Gunsten entscheidet.

Das Turnier endet ohne ernsthafte Blessuren für Pferd und Reiter, wenngleich einige Teilnehmer aus dem Sattel müssen. Die Reitsportler kommen sehr gerne nach Babenhausen, denn es hat sich herumgesprochen, dass die Bedingungen für sie dort ideal sind.

Edwin Schmuck ist nach dem Sieg im Finale der Klasse S** glücklich

Edwin Schmuck ist nach dem Finalsieg glücklich. „Einige Male war ich schon sehr nah dran, heute hat’s geklappt“ sagt der Schwäbische Meister im Springsport. Schmuck war schon viermal Bayerischer Meister und kann auf zahlreiche Erfolge zurückblicken. Der 52-jährige Pferdewirtschaftsmeister und sein Erfolgspferd, der 13-jährige Wallach „Contagobet“, liefern beim „Großen Preis mit Stechen“ eine eindrucksvolle Vorstellung. Die Zuschauer erleben einen spannenden Zweikampf mit dem Weltklassereiter und Vorjahressieger Max Kühner, der am Ende mit „EIC Daloubet“ nur sechs Hundertstel langsamer ist.

Kühner, der für die Reitakademie München an den Start geht, ist ein fairer Sportsmann und gratuliert Edwin Schmuck herzlich zum Sieg im Großen Preis. In Babenhausen ist Kühner bereits als Kind geritten; er verbindet zahlreiche Erinnerungen mit dem Turnierplatz.

Für Reiter Kühner geht’s am Wochenende nach Monaco

Gedanklich bereitet er sich bereits auf das kommende Wochenende vor. Mit zwei Pferden geht es zum Großen Preis nach Monaco. Nach Babenhausen kommt Kühner mit einigen Jungpferden, die an den Turniersport herangeführt werden. Beim „Großen Preis von Monaco“ ist sein Klassepferd „Electric blue“ dabei.

Seinen Bekanntheitsgrad in der Region hat Sascha Braun enorm gesteigert. Mit zehn Pferden kommt er in die Fuggergemeinde und räumt ordentlich ab: 14 Platzierungen in vier Tagen sprechen für sich. Braun sichert sich in vier hochwertigen Prüfungen den ersten Platz. Der 31-jährige Jungunternehmer aus Achern im Ortenaukreis hat eine Anfahrt von 260 Kilometern, die sich lohnt.

Die eigene Firma hat Vorrang, doch die Leidenschaft für den Springsport bestimmt seine Freizeit. „Während der Turniersaison bin ich jedes Wochenende unterwegs“, sagt Sascha Braun und lobt die hervorragenden Bedingungen auf dem Turnierplatz in Babenhausen. Brauns reiterlicher Einstieg ist bereits als Kind mit fünf Jahren erfolgt. Auch er kann mittlerweile auf zahlreiche herausragende Erfolge zurückblicken. Seine Teilnahme im Finale der U25 in Aachen lässt aufhorchen.

Obwohl selbst nie Reiter, hat er zwangsläufig viel mit Pferden und einer Reiterin zu tun: der 75-jährige Werner Paul. Er ist der Vater der äußerst erfolgreichen Stefanie Paul, die in Babenhausen mit einer perfekten Vorstellung glänzt. Die 34-Jährige, die für den Reitverein Altusried startet, erzielt drei Siege in hochwertigen Prüfungen. Erst kürzlich hat sie in Königsbrunn ein S***-Springen gewonnen, worauf Vater Werner besonders stolz ist. Die Pferdewirtschaftsmeisterin ist eine feste Größe im nationalen Springsport.

„Ohne die vielen Helferinnen und Helfer ginge gar nichts“, sagt Vereinsvorsitzender Thomas Escher anerkennend in Richtung seiner Vereinsmitglieder. Die Gastronomie am Turnierplatz ist für die gute und allzeit frisch zubereitete Kost sehr beliebt. Die gute Seele in der Küche ist Inge Bock. Die 72-Jährige ist seit fast 40 Jahren im Verein und an allen Turniertagen im Einsatz. „Unsere ganze Familie ist vom Pferdesport begeistert“ sagt Inge Bock.

Diana Bock war früher im Bundeskader der Springreiter

Tochter Diana ist früher im Bundeskader der Springreiter geritten, und Enkelin Sofia hat es die Dressur angetan. Zu Stoßzeiten ist die Küchenmannschaft zehn „Mann“ stark. Küchenchef ist, wen wundert’s, ihr Sohn Alex. Auch Andrea Gebs ist seit ihrer Kindheit dem Reitverein verbunden. An drei Tagen hilft sie bei der Getränkeinsel neben dem Reitplatz. Die 43-jährige Hebamme hat eine Reitbeteiligung, und Tochter Leonie nimmt fleißig Dressurlektionen.

Auch Zuschauer ohne Pferdeaffinität sind im Reitstadion anzutreffen. Wolfgang Sauter aus Babenhausen hat zwar keinen unmittelbaren Bezug zur Reiterei, genießt aber die Turnieratmosphäre. Mit großem Interesse verfolgt er von der Tribüne aus das S**-Springen, das vom Autohaus Reisacher gesponsert wird. Als Einheimischer trifft Sauter auf zahlreiche Freunde und Bekannte.

Der Vorsitzende des Reitvereins Babenhausen ist zufrieden

Thomas Escher blickt zufrieden zurück. Er dankt ausdrücklich den Sponsoren, ohne deren Hilfe eine Turnierausrichtung nicht möglich sei. Nicht nur die Berufsreiter, sondern auch junge Reiterinnen und Reiter können in Babenhausen frohe Stunden genießen. So ist der Mannschaftswettbewerb in Kostümen eine stimmungsvolle Bereicherung des Turniers. Auf den Pferden sitzen Badegäste, Fußballer und Super-Mario-Fans.

Die beiden ersten Plätze gehen an den Reitverein Babenhausen. Schon jetzt laufen die Vorbereitungen für den nächsten Wettbewerb: Im September wartet das schwäbische Zuchtturnier.

