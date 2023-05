In Bad Grönenbach soll aus Gülle Biogas produziert werden

Östlich vom neuen Bauhof in Bad Grönenbach wird eine Aufbereitungsanlage entstehen. Die Inbetriebnahme ist für Mitte des Jahres geplant.

21.05.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Erneuerbare Energien im Zusammenhang mit einer Anlage zur Aufbereitung von Biogas zu Biomethan, einer LNG-Aufbereitungsanlage, eine CO²--Verflüssigungsanlage und eine LNG-Tankstelle standen während der jüngsten Bad Grönenbacher Marktgemeinderatssitzung im Vordergrund. „Das ist ein großes Projekt und eine große Investition“, betonte Bürgermeister Bernhard Kerler mit Blick auf das Bauvorhaben der Familie Zeller.

Die Kosten: Fünf bis sieben Millionen Euro sollen in das Projekt fließen

Rund fünf bis sieben Millionen Euro sollen in das Projekt fließen, das eine vielfältige Nutzung von vor Ort erzeugtem Biogas und PV-Strom zum Ziel hat. Der Bürgermeister erläuterte, dass sich die bauplanerischen Vorgaben geändert haben. Zu Beginn sei man davon ausgegangen, dass zur Umsetzung des Vorhabens eine Bauleitplanung mit der Ausweisung eines Sondergebiets erforderlich sein wird. Mittlerweile habe sich herausgestellt, dass dies nicht der Fall ist. Letztlich bestehe nun landwirtschaftliche Privilegierung, die in diesem Fall ein immissionsschutzrechtliches Verfahren zur Folge hat.

Das Ziel des Bauvorhabens in Bad Grönenbach

Am Planungskonzept selbst habe sich nur wenig geändert. Das Bauvorhaben hat die Einspeisung von Biogas (Bio-LNG) ins Erdgasnetz, die Produktion von CO²--Gas und der Herstellung von Kraftstoff zum Ziel. Laut Martin Zeller geht es darum, aus Mist und Gülle Biogas zu produzieren, das dann aufbereitet und ins Erdgasnetz eingespeist werden soll. Als Standort für die Biogasaufbereitung ist ein Flächenbereich hinter dem neuen Bauhof beziehungsweise der dort ansässigen Gärtnerei vorgesehen. Dort liegt eine Gashauptleitung, in die man einspeisen kann.

Das Biogas soll dezentral auf mehreren Hofstellen produziert werden

Entstehen sollen zwei Hallen, die 90 und 60 Meter lang und jeweils 23 Meter breit sind. Das Biogas soll dezentral also auf mehreren Hofstellen produziert werden und dann zentral am neuen Standort verarbeitet werden. Letztlich geht es darum, durch Gasreinigung einen Reinheitsgrad beziehungsweise das Qualitätsniveau von Erdgas zu erreichen. Anfallendes CO²--Gas soll ebenfalls gespeichert, verarbeitet und verkauft werden.

Sobald die Einspeisung ins örtliche Erdgasnetz möglich ist, könnte die Anlage einen großen Bedarf des Bad Grönenbacher Haushalte decken. Laut Martin Zeller könnte der Gasbedarf im Sommer komplett über die neue Produktionsanlage abgedeckt werden. Im Winter, während der Heizperiode, reiche die Kapazität nicht ganz aus.

Die Materialanlieferung für die Baumaßnahme ist angelaufen

Auf dem künftigen Standort der LNG-Anlage tut sich schon was. Genehmigungsfreie Planungsbestandteile befinden sich im Bau. Die Materialanlieferung ist auch angelaufen. Im Juni oder Juli soll die Gasaufbereitungsanlage bereits in Betrieb gehen.

FW-Marktrat Matthias Manske meinte, dass es so aussieht, als ob schon mit dem Bau begonnen wurde. Der Bürgermeister und auch Ratsmitglied Gerhard Trunzer fügten an, dass sie dies nicht so dramatisch sehen. Gerhard Trunzer bekräftigte, dass er mit dem Bauvorhaben einverstanden ist. Die großen Hallen würden nicht stören. Geprüft werden müsse noch, ob von PV-Modulen, die an der Hallenwand angebracht werden, eine Spiegelung oder Blendung ausgehen kann. Kerler erläuterte, dass dies vor allem mit Blick auf den vorbeifließenden Verkehr wichtig ist.

Zufahrtsweg ist Thema im der Sitzung des Marktgemeinderates

Thematisiert wurde auch der Zufahrtsweg. CSU-Ratsherr Markus Schwarz meinte, dass man den Kiesweg mit Blick auf die künftige Anlieferungssituation verbessern muss. Der Bürgermeister fügte an, dass man keine Verschmutzungen auf der Ziegelberger Straße haben will. Martin Zeller bot an, dass man den Weg auch asphaltieren kann. Der Marktgemeinderat Bad Grönenbach erteilte dem Antrag auf immissionsschutzrechtliche Genehmigung ein einstimmiges, gemeindliches Einvernehmen.