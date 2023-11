In Buxheim büxen Schweine aus - Polizei schreitet ein

Ausgebüxte Schweine haben in Buxheim (Unterallgäu) für einen Polizeieinsatz gesorgt.

11.11.2023 | Stand: 11:11 Uhr

Die Polizei in Memmingen wurde am Freitagnachmittag (10. November 2023) wegen zwei freilaufender Schweine in Buxheim gerufen. Die ausgewachsenen Tiere rannten teilweise auch über die Fahrbahn und durch das Wohngebiet.

Schweine in Buxheim ausgebüxt: Polizei und Feuerwehr im Einsatz

Eines der ausgebüxten Schweine konnte zunächst durch eine Streifenbesatzung im Garten eines Wohnhauses dingfest gemacht werden. Das zweite Schwein wurde durch einen Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr Buxheim eingefangen und angebunden.

Schlussendlich konnten die Tiere durch den Besitzer zurück in den nahegelegenen Stall geführt werden. Ob in diesem Zusammenhang auch tierrechtliche Verstöße vorliegen, wird seitens der Polizeiinspektion Memmingen noch geprüft.

Lesen Sie auch: Heimertinger Bürgermeister nach Wasser-Gau: "So etwas habe ich so noch nie erlebt"

Weitere Nachrichten aus Memmingen finden Sie hier.