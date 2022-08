In Buxheim: „Fahrt auf den Mount Everest“

Extremradler Melchior Müller will am Samstag 8848 Höhenmeter zurücklegen und dabei Spenden für bedürftige Kinder sammeln.

17.08.2022 | Stand: 15:00 Uhr

„Am Samstag, 20. August, ist es wieder soweit: Nach dem extrem tollen Spendenerfolg im Jahr 2021 will ich auch 2022 eine Radsport-Benefizveranstaltung auf die Beine stellen.“ Das hat der Buxheimer Extremradler Melchior Müller angekündigt. Dieses Mal will er aber nicht – wie zuletzt – 500 Kilometer in 24 Stunden schaffen.

Nein, diesmal soll es hoch hinaus gehen: Unter dem Motto „24h Cross the Mount Everest“ will Müller rechnerisch den höchsten Berg der Erde, den 8848 Meter hohen Mount Everest, in nur 24 Stunden bezwingen.

Der Startschuss in Buxheim erfolgt um 12 Uhr

Der Startschuss erfolgt am Samstag um 12 Uhr am Buxheimer Mühlenberg. Dieser ist für den Verkehr gesperrt. Falls das Wetter zu schlecht sein sollte, wird die Aktion um eine Woche, auf den 27. August verschoben.

Und das hat Müller vor: Im Ortskern von Buxheim befindet sich der Mühlenberg mit einer Höhendifferenz von genau 13,9 Höhenmetern. Müllers Ziel ist es nun, 8848 Höhenmeter an einem Tag zu fahren und dabei möglichst viele Spenden für bedürftige Kinder zu sammeln.

Um 8848 Meter zu erreichen, muss er nach eigenen Berechnungen auf einer Streckenlänge von 197 Metern mit dem Rad genau 637-mal den Berg hochfahren – den Buxheimer Mühlenberg, nicht den Mount Everest.

In der Vorbereitung hat Müller 1000 Flyer verteilt

In der Vorbereitung hat Müller unter anderem 1000 Flyer verteilt, zusammen mit dem Vermessungsamt die exakte Höhendifferenz definiert sowie 40 Absperrpfosten und 300 Meter Absperrband für die Strecke besorgt.

Als Vereinsmitglied von „Radeln und helfen“ will sich der Buxheimer nicht nur dieser sportlichen Herausforderung stellen, sondern im Rahmen einer Spendenaktion auch wieder bedürftigen Kindern helfen.

Gerhard Dashuber, Vorsitzender des Vereins „Radeln und helfen“, hat folgendes optimistisches Spendenziel ausgegeben: Am schönsten wäre es für ihn, wenn jeder der 8848 Höhenmeter einen Euro einbrächte.

Wie Melchior Müller sich vorbereitet hat

Im März war Melchior Müller auf Mallorca im Trainingslager. An sechs Tagen strampelte er dort 896 Kilometer und 10.490 Höhenmeter ’runter. Im Juli folgte ein weiteres Trainingslager in den Dolomiten. Dort bezwang der den Heilbronner Weg an einem Tag. Insgesamt hat Müller in der Vorbereitungsphase nach eigenen Angaben 5500 Kilometer mit dem Mountainbike zurückgelegt und dabei 58.000 Höhenmeter gesammelt.

Weitere Informationen gibt es im Internet unter https://www.melchior-mueller.de