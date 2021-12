In der (Memminger) Weihnachtsbäckerei: Hier gibt es manche Leckerei

Vanillekipferl, Zimtsterne und Lebkuchen: Was hinter den Kulissen einer Weihnachtsbäckerei vorgeht und was das Geheimnis guter Plätzchen ist, verrät Christian Maier.

In der warmen Backstube riecht es nach Mehl und ein wenig nach Schokolade. Bäckermeister Christian Maier rührt konzentriert in einem Kuvertüretopf und überprüft zwischendurch die Temperatur. Bei 30 Grad sollte die Schokolade gleichmäßig erwärmt werden. Damit bestreicht er dann bereits gebackene Elisenlebkuchen.

Die Adventszeit sei für Bäcker die stressigste Zeit des Jahres

„Die Weihnachtszeit ist ein bisschen gefürchtet bei den Bäckern“, sagt er und lacht. Es sei die stressigste Zeit für das Handwerk, denn das Weihnachtsgebäck werde neben dem Alltagsgeschäft produziert. „Das sind etwa 25 Prozent mehr Arbeit“, schätzt Maier. „Aber es macht auch viel Spaß“, betont er. Seit 2.30 Uhr ist er auf den Beinen und mit einem Gesellen und zwei Auszubildenden in der Backstube am Werk. Nun ist das Tagesgeschäft beendet und die Plätzchen sind an der Reihe.

„Heute machen wir Bärentatzen, Zimtsterne, Vanillekipferl und Terrassenplätzchen“, erklärt Maier. Ungefähr zweieinhalb Stunden wird das dauern. Insgesamt 12 bis 15 verschiedene Sorten von Weihnachtsgebäck stellt die Bäckerei Maier in der Adventszeit her. Ein bis zwei Tage in der Woche konzentriert sich das Team in der Backstube auf die Herstellung der Weihnachtsleckereien. Die Produktion des süßen Gebäcks beginnt nach Allerheiligen.

Der Bäckermeister aus der Kuttelgasse stellt auch Weihnachtsstollen her

Am beliebtesten sind Maier zufolge die Terrassenplätzchen, davon stellt die Bäckerei etwa fünf Bleche in der Woche her. Auf ein Blech passen rund 100 Stück. Weihnachtsstollen sind hier ebenfalls im Sortiment zu finden – natürlich mit Rosinen, betont Maier. „Wir haben aber beispielsweise auch einen Walnuss-Schoko-Stollen, für alle, die keine Rosinen mögen.“

Seit dem Jahr 2000 führt Christian Maier die Bäckerei in der Kuttelgasse – wie davor sein Vater und sein Großvater Otto Maier, der zunächst Berufssoldat war und dann seine Leidenschaft für das Backen entdeckte. Von ihm hat Christian Maier noch die Holzförmchen für die Springerle.

Auf der anderen Seite der Backstube schneidet Geselle Andi Stumpe den Teig für Vanillekipferl mithilfe eines Lineals in gleichmäßige Quadrate. Dadurch werden am Ende alle Kipferl gleich groß. Dann formt er den Schoko-Mandel-Teig für die Bärentatzen zu gleichmäßigen Rollen. „Das mag ich an diesem Job“, erzählt er, „die Mischung aus routinierten Bewegungen, Abwechslung und Präzision.“

Die Herstellung von Zimtsternen ist aufwendig

Gleichzeitig beginnt Christian Maier, die Glasur für Zimtsterne herzustellen. Dafür werden Puderzucker, Zitronensaft und Eiweiß vermischt und aufgeschlagen. „Zimtsterne sind am aufwendigsten“, sagt er. Das Ausrollen des Teigs sei schwer und das Ausstechen der einzelnen Plätzchen dauere lang. Christian Maier trägt mit einer Winkelpalette gleichmäßig die Glasur auf. Im Anschluss werden die Plätzchen mit einem speziellen Ausstecher auf das Blech gehoben. „Das Geheimnis guter Plätzchen liegt nicht in der Rezeptur“, verrät Maier, „es liegt in der Herstellungsweise.“ Was er damit meint, erklärt er am Beispiel der Springerle. „Eigentlich ist das Rezept dafür einfach, aber damit sie gut gelingen, sind die richtige Teigkonsistenz und Trocknungszeit wichtig.“

Die Springerle sind die einzigen veganen Plätzchen im Sortiment. „Butter ist einfach ein besserer Geschmacksträger als Margarine“, sagt Maier. Er mache sich aber durchaus Gedanken über die Gestaltung von Weihnachtsgebäck, denn vegane Ernährung werde ein immer wichtigeres Thema.

Die Bleche stapeln sich jetzt im Regalwagen, bereit für den Gang in den Ofen. Ist dem Bäckermeister nach so viel Plätzchen-Manie überhaupt noch nach Süßgebäck? „Klar“, sagt Christian Maier. „Meine Lieblingsplätzchen sind Bärentatzen und Nougattaler.“

