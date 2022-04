In der Ortsmitte von Steinheim brennt ein Stadel

Ein Großaufgebot der Feuerwehr löscht in der Nacht zu Donnerstag einen Brand im Stadtteil von Memmingen. Das ist bisher bekannt.

21.04.2022 | Stand: 02:46 Uhr

Die Sirenen von Steinheim schrillten in der Nacht zu Donnerstag um 1.26 Uhr auf. Kurz darauf war eine Rauchsäule am Horizont des Memminger Stadtteils zu erkennen. Im Zentrum von Steinheim an der Heimertinger Straße brannte ein Stadel.

55 Kräfte der Feuerwehr sind im Einsatz

Das ist bisher bekannt: 55 freiwillige Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Steinheim, Buxheim, Amendingen und Memmingen rückten aus. Der Einsatzort wurde zunächst ausgeleuchtet, dann der Löschangriff von allen Seiten gestartet, um die angrenzenden Häuser, darunter auch ein großes Bauerngebäude, vor dem Übergriff der Flammen zu schützen. Eine Drehleiter war auch dabei. Es gelang den Wehren, die angrenzenden Gebäude zu sichern.

Mitten im Zentrum des Memminger Stadtteils Steinheim brannte dieses Nebengebäude. Bild: Maike Scholz

Der Löschangriff wurde von allen Seiten gestartet. Bild: Maike Scholz

Zum derzeitigen Stand wurden keine Personen verletzt. Die Einwohner des direkt angrenzenden Wohnhauses konnten sich in Sicherheit bringen; die Feuerwehr kontrollierte das Haus, um Gefahren auszuschließen.

Die Heimertinger Straße wurde für die Löscharbeiten gesperrt. Bild: Maike Scholz

Zur Ursache des Brandes war in der Nacht noch nichts zu erfahren. Die Kriminalpolizei sei informiert worden. Neben der Feuerwehr waren auch Polizei und Rettungsdienst vor Ort.

Die Heimertinger Straße wurde während der Löscharbeiten voll gesperrt.

Lesen Sie auch