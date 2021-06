In diese Tiefgarage sollten Sie besser nicht fahren

Theo Frommlet hat auf sein Garagentor das Foto einer Tiefgaragen-Einfahrt geklebt, das täuschend echt aussieht. Sogar eine Eröffnungsfeier hat er dafür organisiert.

28.06.2021 | Stand: 12:00 Uhr

Die „Parkplatz-Problematik“ in der Dickenreishauser Einöde hat endlich ein Ende. Das könnte man jedenfalls meinen, wenn man am Haus von Theo Frommlet vorbeifährt. Doch der 60-jährige Fugentechniker hat nicht etwa seinen eigentlichen Beruf an den Nagel gehängt und lebt nun von den Einnahmen aus dem Verkauf von Parktickets. Er hat auf sein Garagentor ein rund 2,4 auf zwei Meter großes Foto einer Parkgarageneinfahrt geklebt, das durch seine Tiefenwirkung täuschend echt aussieht. Ein Schild auf dem Bild verspricht 26 Stellplätze im Untergeschoss.

Doch die „Stellplatznot“ war nicht wirklich der Hauptgrund, weshalb Frommlet dieses Motiv gewählt hat. Der Grund ist viel banaler: „Es sieht einfach geil aus“, erklärt der 60-Jährige, der sich selbst als „Mann für das Besondere“ bezeichnet. Alternativ hätte er sein Garagentor aus Fichtenholz auch streichen können. Doch dafür sei er einfach zu faul gewesen, wie Frommlet, der sich in der Sportszene im Bereich „Inline-Downhill“ bereits einen Namen gemacht hat, zugibt.

Passendes Bild im Internet gesucht

Im Internet suchte er nach einem passenden Bild. Ursprünglich habe er damit geliebäugelt, einen Rennwagen als Motiv zu wählen. Schließlich kam ihm aber die Idee mit der Tiefgarageneinfahrt. Doch das richtige Foto zu finden, sei nicht leicht gewesen. „Damit es richtig wirkt, muss schon alles passen.“ So durfte kein Gebäude und auch keine Straße auf dem Foto abgebildet sein. „Da recherchiert man schon mal ein bis zwei Tage.“ Schließlich fand er ein Bild mit dem passenden 3D-Effekt. Wobei die Auflösung viel zu gering gewesen sei und das Foto nochmals bearbeitet werden musste, wie Frommlet erklärt. Dafür nahm er die Hilfe eines Grafikers in Anspruch.

Kurz nach der offiziellen Eröffnung der Tiefgarage standen die Autos Schlange. Bild: Ulrich Haas

Damit der Druck, der auf einer drei Millimeter dicken Abbundplatte angebracht wurde, beim Transport nicht beschädigt wird, wurde das Foto per Lastwagen in einer rund drei Quadratmeter großen Kiste geliefert. Gekostet hat ihn das Bild rund 1100 Euro. Das Foto klebte Theo Frommlet, wie sollte es bei einem Fugentechniker auch anders sein, mit Silliconfugen auf das Garagentor. Und in der Tat, die Einfahrt sieht täuschend echt aus.

Lesen Sie auch

Bewegung in der Natur Auf dem AOK-Parcours in Sontheim gibt's neue Fitness-Tipps

"Was der Memminger Oberbürgermeister kann, das kann ich auch"

Doch irgendwas fehlte noch, dachte sich Frommlet. Da der 60-Jährige kurz zuvor ein Bild in der Zeitung gesehen hatte, auf dem der Memminger Oberbürgermeister Manfred Schilder das Parkhaus in der Krautstraße eröffnet, fasste er den Entschluss: „Was der OB kann, das kann ich auch.“ Er bestellte im Internet ein rotes Band, das später bei der „Einweihungsfeier“ zerschnitten werden sollte. Zudem beauftragte er einen Fotografen und organisierte zwei Assistentinnen, die an seiner Seite das Band halten sollten. Entstanden sind Bilder, bei denen man mehrmals hinschauen muss, um zu erkennen, dass es sich nicht um eine Einfahrt, sondern lediglich um ein Garagentor handelt.

Doch die scheinbare „Parkplatz-Problematik“ in der Dickenreishauer Einöde ist damit aber letztlich nicht gelöst worden. Denn mehr als zwei Stellplätze gibt die „Tiefgarage“ auch weiter nicht her.