Auf Amendinger Gemarkung sollte eine Beherbergungsstätte gebaut werden. Das spricht gegen die Planungen des Antragstellers.

05.12.2021 | Stand: 05:45 Uhr

Ein Hotel in einem Gewerbegebiet ist grundsätzlich möglich. Die Mitglieder des Memminger Bau-, Planungs- und Umweltausschusses hatten in ihrer jüngsten Sitzung über einen Bauantrag zu beraten, für den die Stadtverwaltung eine Ablehnung empfahl. Es ging um den Neubau einer Beherbergungsstätte an der Teramostraße auf der Gemarkung Amendingen. Trotz Appell aus den Reihen des Ausschusses folgte das Gremium dem Verwaltungsvorschlag – und lehnte das Vorhaben ab.