In drei Unterallgäuer Gemeinden ist Mariä Himmelfahrt kein Feiertag, viele haben trotzdem frei

Am Montag ist Mariä Himmelfahrt und viele Arbeitnehmer aus dem Allgäu haben frei. Drei Unterallgäuer Gemeinden sind davon ausgenommen - eigentlich.

Für wen ist Mariä Himmelfahrt ein Feiertag?

Mariä Himmelfahrt am 15. August ist in Bayern ein gesetzlicher Feiertag – allerdings nicht überall. Das ist von der Anzahl der katholischen Bevölkerung eines Ortes abhängig. Gibt es mehr Katholiken als Protestanten gilt der Feiertag per Gesetz dort nicht. Die Zahlen für diese Entscheidung kommen vom Bayerischen Landesamt für Statistik in Fürth. Im protestantisch geprägten Franken gehen beispielsweise viele Menschen an Mariä Himmelfahrt zur Arbeit. Im Allgäu dagegen haben fast alle Arbeitnehmer frei - nur im Unterallgäu gibt es Ausnahmen.

Welche Unterallgäuer Gemeinden haben keinen gesetzlichen Feiertag am 15. August?

Im Unterallgäu von dem Feiertag drei Gemeinden ausgenommen. In Memmingerberg leben laut des Bayerischen Landesamtes für Statistik 981 Katholiken und 1051 Protestanten. Die Zahlen beruhen auf dem vergangenen Zensus, der Volkszählung, von 2011. Die Ergebnisse des neuen Zensus von 2022 sind Memmingerbergs Bürgermeister Alwin Lichtensteiger zufolge noch nicht da. Wenn sie kommen, könnte sich der Status der Gemeinde auch wieder ändern.

Auch Woringen hatte 551 Katholiken und 1061 Protestanten, womit das Recht auf einen Feiertag erlischt.

Und Lauben ist mit 266 Katholiken, aber 903 evangelischen Gläubigen ebenfalls vom Feiertag ausgenommen.

Was bedeutet das für die Einwohner?

„Wir werden weiterhin den Feiertag leben“, sagt Alwin Lichtensteiger, Bürgermeister von Memmingerberg. Alle öffentlichen Einrichtungen seien wie in den vergangenen Jahren geschlossen. Auch bei dem größten Arbeitgeber vor Ort, Magnet-Schultz, werden die Pforten für Arbeitnehmer am 15. August geschlossen bleiben. Laut Alwin Lichtensteiger sorgt das Feiertagsgesetz in seiner jetzigen Form nur „für unnötige Diskussionen und ist unsinnig.“

Auch Woringen und Lauben haben mehr Protestanten als Katholiken – begehen aber den Feiertag genauso wie die umliegenden, katholisch geprägten Gemeinden. "Die öffentlichen Einrichtungen der Gemeinde bleiben geschlossen", bestätigt Woringens Bürgermeister Jochen Lutz. Auch in der Firma Heilemann aus Woringen wird an Mariä Himmelfahrt nicht gearbeitet.

In Lauben wird laut Bürgermeister Reiner Rößle am 15. August "wie immer verfahren". Die Gemeindekanzlei und auch die örtlichen Betriebe halten sich an den katholischen Feiertag und geben ihren Mitarbeitern frei.

