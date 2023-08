In einer jahrtausendealten Welt zuhause

Dr. Wolfgang Wettengel engagiert sich im Heimatdienst Buxheim – in seinem Beruf betreut der Ägyptologe Ausstellungen, die in vielen Ländern zu sehen sind.

23.08.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Als er vor über 40 Jahren in einer jahrtausendealten Grabkammer stand, umgeben von Szenen aus dem ägyptischen Totenbuch in ihrer vollen, ursprünglichen Farbpracht, da war die spätere Laufbahn von Dr. Wolfgang Wettengel wohl endgültig besiegelt: „Es hat mich tief berührt, als ich das zum ersten Mal gesehen habe“, erzählt er. Und er erinnert sich daran, wie er innerlich die Hände über dem Kopf zusammenschlug, weil Besucher teils mit Rucksäcken an den bemalten Wänden entlangstreiften. Heute trägt der Buxheimer als Ägyptologe dazu bei, dass viele Menschen in die Faszination eintauchen können – ohne etwas zu gefährden oder zu zerstören.

