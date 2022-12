In Guatemala knallen an Weihnachten Böller und Feuerwerkskörper

Die Weltreisenden Anja Mäuerle und Lars Bendels verbringen die Feiertage in Guatemala. In dem christlich geprägten Land ist Heiligabend aber keine Stille Nacht.

29.12.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Seit fast einem Jahr reisen Anja Mäuerle aus Amendingen und ihr Lebensgefährte Lars Bendels als Volunteers um die Welt. Sie arbeiten ehrenamtlich in ökologischen und alternativen Projekten vor Ort, um so das Kennenlernen ferner Länder mit einem Beitrag zum Erhalt der Welt zu verbinden. Die Route geben die Jobs vor, die sie von unterwegs organisieren. Sie nennen sich „Vagateers“ – eine Wortschöpfung aus „Vagabonding Volunteers“. Wir haben nachgefragt, wo sie Weihnachten verbracht haben.

Die Stadt Antigua in Guatemala ist christlich geprägt. Deshalb schmückt dort Weihnachtsbeleuchtung die Straße, die durch den Arco de Santa Catalina führt. Bild: Lars Bendels

Die beiden sind gerade mit ihrem 29 Jahre alten Chevy Van auf dem Weg zu ihrer nächsten Vagateering-Station – nachdem sie in Mexiko eine „Urlaubs“-Pause eingelegt hatten. Den Van hatten sie in den USA gekauft, um Flugreisen zu vermeiden. „Wir haben richtig Lust, dass es endlich wieder losgeht und sind gespannt, wie sich unser nächster Traumjob anfühlt“, erzählt Anja Mäuerle. Ab Mitte Januar probieren die 32-Jährige und ihr 41-jähriger Partner in Costa Rica das Leben als Meeresbiologen aus. Dort haben sie in einem Forschungsprojekt zum Schutz der grünen Meeresschildkröten ein zweimonatiges Praktikum bekommen. Zunächst gelte es aber, sich durch ein intensives Schulungsprogramm zu kämpfen, um anschließend ein eigenes kleines Forschungsprojekt übernehmen zu können.

Antigua ist umgeben von Vulkanen

Zwischen Mexiko und Costa Rica liegen die Länder Belize, Guatemala, El Salvador, Honduras und Nicaragua – und Weihnachten und Silvester. Für diese besonderen Tage haben sich Anja Mäuerle und Lars Bendels Antigua ausgesucht. Die ehemalige Hauptstadt Guatemalas (nicht zu verwechseln mit der gleichnamigen Karibik-Insel) liegt im Süden des Landes, umstanden von riesigen Vulkanen. „Guatemala ist christlich geprägt. Viele Weihnachtsbräuche dort entspringen der spanischen Kolonialzeit, sind also in der Sache gar nicht so anders als in Deutschland“, berichtet Mäuerle. Auch in dem zentralamerikanischen Staat feiere man die Geburt Christi. Es gebe dort keine Unterschiede zur deutschen Heiligen Nacht. „Mit einer Stillen Nacht kann allerdings kein Guatemalteke etwas anfangen“, haben die Weltreisenden jetzt festgestellt. „Um Schlag Mitternacht saßen wir aufrecht im Bett. In der ganzen Stadt wurden Feuerwerke gezündet – genau wie bei uns an Silvester. So feiert man hier die Ankunft des Christuskindes.“ Zufällig hatten sich die beiden ein Zimmer in einem Hotel genommen, das eine Dachterrasse hat. Von dort konnten sie dann das ganze Spektakel gut überblicken.

In jedem Hauseingang liegen Kiefernnadeln

Das Schöne aber sei, dass sich unter die christlichen Bräuche bis heute alte Mayarituale mischen, erzählt Mäuerle. Zum Beispiel würden in so gut wie jedem Hauseingang lange Kiefernnadeln ausgestreut: „Was den Maya früher dazu diente, ihre Behausungen zu heiligen, verströmt heute einen weihnachtlichen Waldduft in der ganzen Stadt“.

Gänsebraten steht in Deutschland ganz oben auf der Hitliste der Weihnachtsessen. Und was isst man in Guatemala? „Gans ist den Einheimischen in etwa so fremd wie uns Deutschen ein Hund auf der Speisekarte“, sagt Mäuerle. Stattdessen werde hier gern Schwein gegessen und auch ihnen sei Kassler serviert worden, als sie im Restaurant das Weihnachtsmenü bestellt haben.

Eine Menge Feuerwerk hat die beiden durch Weihnachten begleitet – zwischen den Jahren wollen sie es jetzt selbst „richtig krachen“ lassen. Sie haben eine zweitägige geführte Wandertour gebucht, bei der sie auf einen der nicht aktiven Vulkane steigen, um den benachbarten aktiven Vulkan Lava speien zu sehen. Das ist eine willkommene Ablenkung, denn jetzt an den Weihnachtstagen vermissen sie ihre Eltern und Geschwister schon sehr, geben sie zu. „Ein Video-Call ist einfach nicht dasselbe wie ein Abend, an dem man gemeinsam isst, Spiele spielt, klönt und sich den einen oder anderen zu viel einschenkt.“

Saubere Stadt voller fröhlicher Menschen

Trotzdem sind sie begeistert von Antigua, dieser „lebendigen, sauberen, grünen Stadt, deren Kopfsteinpflasterstraßen voller fröhlicher Menschen sind“. Sie liegt auf gut 1500 Meter Höhe, dadurch sei das Klima angenehm kühl. „Uns gefällt es hier so gut, dass wir spontan beschlossen haben, bis Neujahr zu bleiben. An Silvester feiern wir auch den runden Geburtstag unseres Vans. Mal sehen, vielleicht spendieren wir ihm zum 30. ja einen Ölwechsel“, scherzt Mäuerle. Durch El Salvador und Honduras wollen sie aus Sicherheitsgründen dann schnellstmöglich durchfahren.

Erst in Nicaragua seien wieder ein, zwei Stopps geplant, um noch etwas vom Land zu sehen, bevor sie dann wie geplant nach Costa Rica fahren.