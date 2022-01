Der Landkreis Unterallgäu investiert auch in diesem Jahr wieder in seine Gebäude. Ein Großprojekt will er zeitnah angehen, ein anderes wirft seine Schatten voraus.

29.01.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Auch in diesem Jahr wird der Landkreis wieder zum Bauherrn: Im Laufe des Jahres rücken nicht nur in mehreren Schulen die Handwerker an, sondern es gibt – nachdem der Landkreis im vergangenen Jahr die Fachakademie für Sozialpädagogik in Memmingen errichtet hat – auch wieder ein Großprojekt. Was im Detail geplant ist, stellte der Leiter des Hochbauamts am Landratsamt, Thomas Burghard, in einer gemeinsamen Sitzung von Kreis- und Bauausschuss vor. Hier ein Auszug: