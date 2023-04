Der neue Edeka-Markt in Memmingen eröffnet

Kunden können im Markt im Süden von Memmingen ab dem 27. April einkaufen. Welchen Bäcker der selbstständige Betreiber Kai-Uwe Faber mit an Bord genommen hat.

20.04.2023 | Stand: 05:45 Uhr

Kai-Uwe Faber arbeitet seit 26 Jahren in Edeka-Märkten, die letzten sechs als Filialleiter in Heimenkirch. Künftig betreibt er erstmals als selbstständiger Kaufmann einen eigenen Markt: den neuen Edeka in der Woringer Straße im Gewerbegebiet Süd in Memmingen, der am Donnerstag, 27. April, eröffnet wird. Mit an Bord in dem Neubau ist eine bekannte Memminger Konditorei.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.