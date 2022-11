In Memmingen gibt es exklusive Einblicke in die Geschichte

Der Verein "Memminger Forum für schwäbische Regionalgeschichte" veranstaltet eine Tagung. 17 Vorträge beleuchten das Thema Bildung, den Wissenstransfer und Institutionen.

13.11.2022 | Stand: 05:45 Uhr

„Geschichte, die macht etwas mit einem. Wenn man die eigene Region kennenlernt, die unterschiedlichen Epochen“, sagt Dr. Hans-Wolfgang Bayer, der Leiter des Memminger Kulturamtes, und kommt ins Schwärmen. Es stehe nämlich ein Ereignis bevor, das Geschichte und somit die Einblicke in unterschiedliche Epochen am laufenden Band liefere: Der Verein „Memminger Forum für schwäbische Regionalgeschichte“ lädt vom 18. bis 20. November zur mittlerweile 18. Tagung in das Rathaus ein, die dieses Mal unter dem Motto „Bildung und Region. Wissenstransfer und Institutionen in Schwaben und im Alpenraum“ steht.

Tagung ist für breite Öffentlichkeit geöffnet

Eine Tagung, die sich nicht nur an Fachbesucherinnen und Fachbesucher richtet, sondern zu der auch die breite Öffentlichkeit eingeladen ist. Unter anderem warten 17 Vorträge auf Interessierte – nicht jeder muss bei jedem Vortrag dabei sein. „Es lohnt auch die Teilnahme an einem einzigen Vortrag. Da braucht man gar keine Scheu haben“, lockt Bayer. Das Kulturamt ist die Geschäftsstelle des Vereins, der etwa 80 Mitglieder zählt. Bayer ist der Geschäftsführer. Den Vereinsvorsitz bekleidet Professor Dr. Dietmar Schiersner aus Weingarten.

Gründung des Vereins, Ziele und Umgang

Was macht den Verein und die Tagung so besonders? Das „Memminger Forum für schwäbische Regionalgeschichte“ wurde im Jahr 1986 gegründet – von Dr. Joachim Jahn, dem Vorgänger von Hans-Wolfgang Bayer, mit vielen Mitstreitern. Es ging darum, einen Verein zu schaffen – mit dem Ziel, eine regelmäßige Tagung ins Leben zu rufen, die sich mit der Region Schwaben beschäftigt. Wissenschaft sollte nicht nur an Universitäten betrieben werden. „Das Konzept ging auf, weil die Stadt Memmingen die Förderung der Tagung zugesagt hat“, erklärt Bayer. Neben der Tagung gibt es auch immer eine Publikation, bei der Inhalte zu Papier gebracht werden. Das sei wiederum wichtig für die Nachwuchswissenschaftler. Die Veröffentlichungen werden ebenso von der Stadt sowie der Sparkasse Schwaben-Bodensee gefördert. So ergaben sich zwei Standbeine: die Wissenschaft vor Ort im Rahmen der Tagung sowie die Publikationen als wichtiger Beitrag, um diese Wissenschaft in der Region zu unterstützen und festzuhalten. Eigentlich findet die Tagung alle zwei Jahre statt. Corona hatte diese Pläne durchkreuzt.

Fokus liegt auf der Regionalgeschichte

Der Fokus liegt auf der Regionalgeschichte. Bewusst sei ein breites Feld gewählt. So gehören beispielsweise auch Tirol, Vorarlberg sowie die Schweiz zur Betrachtung. Außerdem würden Vergleiche angestellt. Die Revolution von 1918/1919, die Welfen, Mobilität und Migration in der Region, Umweltgeschichte und Sorge um die Gesundheit: Die Themen der Tagung sowie anschließenden Publikation sind vielfältig. Alle eint: „Die Projekte sind aktuell und die Referenten warten schon darauf, diese vorzustellen. Sie geben Einblicke in das historische Arbeiten. Manchmal ist es wie eine Art Werkstattbericht“, so Bayer. Das schätze er sehr und das mache die Tagung auch so besonders: „Man erhält ganz neue Erfahrungen und Erkenntnisse, aber alles hat mit meinem Lebensbereich zu tun.“ Letztlich sei das auch eine Verneigung vor der Geschichte. „Von der Frühen Neuzeit bis in das 20. Jahrhundert. Es ist ein Gang durch die Epochen“, freut sich Hans-Wolfgang Bayer schon auf die Tagung. Es würden zu dieser etwa 50 Personen erwartet. Bayer wiederholt noch einmal: „Alle Interessierten sind eingeladen. Das Angebot ist kostenlos.“

Integriert ist in diesem Jahr eine Gedenkveranstaltung für den im Jahr 2020 verstorbenen Rolf Kießling, der unter anderem von 1996 bis 2011 Vorsitzender des Vereins war. Die Gedenkfeier findet am 18. November ab 19 Uhr im Kreuzherrnsaal statt. Nach einer Begrüßung folgt ein Podiumsgespräch.

Jubiläum rund um die "Zwölf Bauernartikel"

Ausblick: Schon im kommenden Jahr wird die nächste Tagung folgen, die sich rund um die „Zwölf Bauernartikel“ dreht. Der Veröffentlichungs-Band soll dann nämlich passend im Jahr 2025 erscheinen, wenn das 500-jährige Jubiläum der „Zwölf Bauernartikel“ in Memmingen gefeiert wird.

Wie wird Wissen weitergegeben? Welches Wissen ist das und spielen regionale Besonderheiten dabei eine Rolle? Die Tagung unter der Leitung der Landeshistoriker Professor Dr. Dietmar Schiersner (Weingarten), Dr. Wolfgang Scheffknecht (Lustenau) sowie Dr. Anke Sczesny (Augsburg) findet vom 18. bis 20. November im Rathaus Memmingen statt. Der Eintritt ist frei. Es gibt 17 Vorträge. Das Programm mit den entsprechenden Informationen sowie Hinweisen zur Anmeldung gibt es beim Kulturamt sowie im Internet unter www.forum-regionalgeschichte.memmingen.de