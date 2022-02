In Memmingen gilt künftig zweimal pro Woche: Nur für Jungs!

Im Stadtteilbüro am Baltenplatz haben Jungen an zwei Nachmittagen einen Raum ganz für sich - als Treffpunkt, zum Spielen und Chillen. Wie es zu dem Projekt kam.

12.02.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Ob sie nun Spiele machen, kochen, einfach zusammensitzen oder draußen Fußball spielen: Egal, was die Fünft- und Sechstklässler der Lindenschule künftig im Stadtteilbüro Soziale Stadt Ost auf die Beine stellen – sie sind dabei unter sich. Denn in den Räumen am Baltenplatz wurde ein Jungenzimmer eröffnet, das am Dienstag- und Freitagnachmittag nur für sie da ist.

Das "Jungenzimmer" war auch Thema im Kinderparlament von Memmingen

Für Mädchen ist der Raum seit 2018 Treffpunkt – im Rahmen einer Kooperation zwischen der Lindenschule und der Sozialen Stadt Ost. Nun steht er zu anderen Zeiten auch den Jungen für Aktivitäten mit Betreuer Marcel Asli offen. Laut Elke Schmid-Benecke, Leiterin der Lindenschule, war die Begeisterung im Vorfeld groß: Immerhin erfüllt sich für die Schüler ein Wunsch, den sie sogar im Kinderparlament vorgetragen hatten. Auch die Rektorin hält das Projekt für wertvoll, denn wegen Corona hätten Kinder oft genug allein in ihren Zimmern gesessen: „Es ist wichtig, dass wir nicht nur in der Schule Lernlücken schließen und Brücken bauen, sondern auch für die soziale Gemeinschaft was tun.“

Betreuer: "Kinder und Jugendliche leiden sehr unter Corona"

Dem zehnjährigen John gefällt es, dass „man sich hier nicht verabreden muss“. Er freut sich darauf, eine Gruppe zu haben, „in der man Sachen zusammen machen kann“. Dass es einen eigenen Raum gibt, in dem er mit seinen Freunden zusammensein, spielen oder auch „nur chillen“ kann, findet Yll (11) toll. Ebenso geht es Maurice: „Grade ist es ja vielleicht für manche nicht so leicht, sich zuhause zu treffen.“ Ein offenes Ohr für die Ideen der Jungen hat Marcel Asli. Der 21-Jährige will Soziale Arbeit studieren, arbeitet derzeit als Schulbegleiter und steht den Jungen künftig als Betreuer zur Seite. Schulsozialarbeiterin Jennifer Hope hat ihn für diese Aufgabe gewonnen. „Ich bin froh, dass sich das so ergeben hat“, sagt Asli: Denn er begreift es als „etwas Erfüllendes“, die Jungen in einer „wichtigen Phase der Entwicklung“ zu begleiten. Umso mehr, weil diese Generation sehr unter Corona zu leiden habe.

Im Stadtteilbüro Memmingen-Ost am Baltenplatz ist das neue Projekt "Jungenzimmer" zuhause. Bild: Verena Kaulfersch (Archivfoto)

Jungen- und Mädchenzimmer sind nicht die ersten und einzigen Projekte, welche die Soziale Stadt Ost und die Lindenschule als Bündnispartner mit der Stiftung Lesen gemeinsam umsetzen. Dabei geht es um Angebote zur Freizeitgestaltung, die außerhalb der Schule auch dazu beitragen, die Lesekompetenz zu fördern. Die Schüler bekommen laut Schmid-Benecke zum Beispiel Bücherkisten, befassen sich zusammen mit einem Betreuer mit Zeitschriften oder gestalten Plakate zu bestimmten Themen, die sie dann in die Schule mitbringen. Bei einem Workshop drehten die Kinder beispielsweise unter Anleitung eines Profis einen Film über ihre Schule.

Die Lindenschule und das Projekt Soziale Stadt Ost: "Immer im Austausch"

Der lief auch bei einem Jahresempfang des Projekts Soziale Stadt Ost, der in der Lindenschule stattfand. Denn die Partnerschaft zieht weitere Kreise. „Wir sind immer im Austausch“, sagen Stadtteilmanagerin Katrina Dibah-Lavorante und Schmid-Benecke. Die Rektorin erinnert sich gerne an die Empfänge in der Zeit vor Corona: „Das waren tolle Feiern mit Musik und einem Buffet, für das Leute aus unterschiedlichen Kulturen etwas mitgebracht haben. Und unsere Schüler haben auch vorgetanzt und etwas für diesen Anlass einstudiert.“ Für Schmid-Benecke bot das auch „eine schöne Gelegenheit, Leute aus dem Stadtteil zu treffen und sie kennenzulernen“. Auch ein Flohmarkt als Aktion der Sozialen Stadt Ost fand schon in der Schule statt – und für die Zukunft ist Weiteres geplant, sobald es wieder möglich ist.

