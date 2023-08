In Memmingen halten sich die meisten Radler an die Regeln

In der Memminger Fuzo darf zwischen 21 und 9 Uhr geradelt werden. Das war eine gute Entscheidung, sind sich Stadt und Polizei einig. Was für E-Scooter gilt.

25.08.2023 | Stand: 09:19 Uhr

Seit fünf Jahren ist das Radeln in der Memminger Fußgängerzone zwischen 21 abends und und 9 Uhr morgens erlaubt. Das soll Bürgerinnen und Bürgern zum Beispiel in der Früh die Fahrt mit dem Fahrrad zur Arbeit erleichtern. Selbstverständlich müssen Radler dabei Rücksicht auf Fußgänger nehmen, also langsam fahren und genügend Abstand wahren. Aber halten sich auch alle an die vorgeschriebenen Zeiten und das Gebot, den Fußgängern den Vorrang zu lassen? Wir haben bei der Stadt und der Polizei nachgefragt.

Manche radeln auch außerhalb der freigegebenen Zeiten

„Leider fahren Radlerinnen und Radler auch außerhalb der freigegebenen Zeiten, also zwischen 9 und 21 Uhr, durch die Fußgängerzone in der Kramerstraße“, weiß Urs Keil, Leiter des städtischen Tiefbauamts und Radverkehrsbeauftragter der Stadt. Beschwerden gebe es darüber natürlich, Unfälle seien ihm allerdings keine bekannt.

Keine Unfälle mit Radlern in der Fußgängerzone

Das bestätigt auch ein Sprecher der Polizei. Sie führt eine genaue Unfallstatistik, in der auch Verkehrsunfälle mit Fußgängerbeteiligung aufgeführt sind. „Im Zeitraum zwischen Januar 2018 und Juli 2023 sind keine Zusammenstöße zwischen Radfahrern und Fußgängern polizeilich bekannt geworden“, gibt er Auskunft. Vereinzelte Beschwerden über radelnde Personen in der Kramerstraße gebe es aber schon. Allerdings führe die Polizeiinspektion Memmingen darüber keine Statistik.

Manche Radtouristen steigen nicht ab

Fragt man Passanten, ergibt sich eher ein anderes Bild. So mancher schimpft, dass Radler tagsüber immer rücksichtsloser durch Memmingens Flaniermeile sausen – und auch nach Ansprache keine Anstalten machten, abzusteigen. Keil hat beobachtet, dass immer wieder mal voll bepackte Radtouristen durchfahren. „Aber sehr rücksichtsvoll“, betont er. „Die kommen vielleicht aus einer Seitengasse und haben gar nicht wahrgenommen, dass sie in einer Fußgängerzone sind“, meint er. Da drücke er persönlich auch mal ein Auge zu.

In der Memminger Fußgängerzone ist Radeln von 21 Uhr abends bis 9 Uhr morgens erlaubt. Bild: Brigitte Hefele-Beitlich

Was das Radeln zwischen 21 und 9 Uhr angeht, ist die Polizei davon überzeugt, dass die Entscheidung, es zu erlauben, richtig war. Denn die Freigabe außerhalb der Geschäftszeiten habe nicht zu Verkehrsunfällen, aber zu einer Belebung der Fußgängerzone in der Nacht geführt. Dies sei ein begrüßenswerter Effekt.

So weit, dass die Fußgängerzone generell für Radler freigegeben wird, wollen die Beamten der Polizeiinspektion Memmingen aber nicht gehen. „Zu den höher frequentierten Zeiten würden Radler die noch schwächeren Verkehrsteilnehmer, wie zum Beispiel Kinder, ältere zu Fuß Gehende und Menschen mit Behinderungen verunsichern und unter Umständen gefährden“, sagt ihr Sprecher.

E-Scooter dürfen in Fußgängerzonen generell nicht fahren

Und wie sieht es mit E-Scooter-Fahrern aus? Seit immer mehr Jugendliche und Erwachsene auch in Memmingen mit den elektrobetriebenen Tretrollern unterwegs sind, bleibt es nicht aus, dass vereinzelt auch deren Fahrer tagsüber zwischen Marktplatz und Schrannenplatz den kürzesten Weg durch die Fußgängerzone wählen. Doch damit begeben sie sich erst recht auf verbotenes Terrain: „E-Scooter-Fahrer sind Führer von Elektro-Kleinstfahrzeugen, also Kraftfahrzeugführer und somit keine Radfahrenden“, lautet die ganz klare Ansage der Polizei. „E-Scooter-Fahrende dürfen dort grundsätzlich überhaupt nicht fahren, außer die Straßenverkehrsbehörde würde dies beispielsweise durch das Zusatzzeichen ,Elektrokleinstfahrzeuge frei’ zulassen.“

Radeln in der Fuzo kostet 26 Euro

Bleibt die Frage, ob Verstöße auch geahndet werden. Die Polizei kontrolliert die Fußgängerzone in unregelmäßigen Abständen „im Rahmen der Streifen, der Marktstreife oder bei Fußdienstgängen“, betont ihr Sprecher. Dabei würden auch Verwarnungsgelder verhängt, wenn jemand auf dem Rad erwischt wird. 25 Euro sind dann normalerweise fällig. „Bei Uneinsichtigkeit, Behinderung oder Gefährdung anderer kann es aber auch teurer werden“, lautet die Auskunft. Sollte es zu Verletzungen bei einem Verkehrsunfall kommen, legen die Beamten eine Anzeige wegen eines Vergehens der fahrlässigen Körperverletzung bei der Staatsanwaltschaft vor. Doch laut Statistik ist es in den vergangenen fünf Jahren nicht so weit gekommen.

„Leider werfen die wenigen, die sich nicht an die Regeln halten, ein schlechtes Bild auf alle anderen, die sich regelkonform verhalten“, sagt Urs Keil. Es werde dann oft pauschaliert, dass sich „alle Radler nicht an die Regeln halten“. Doch er blickt lieber auf die Vorteile der zeitlich begrenzten Freigabe der Fußgängerzone für Radler. Genau richtig findet er das Zeitfenster, das sich an den Ladenöffnungszeiten orientiert. „Der große Fußgängerverkehr ist dann raus“, sagt er.