In Memmingen kann bald im „Paradies“ gebaut werden

Statt einer Friedhof-Erweiterung sollen im Stadtteil Amendingen neue Wohnungen entstehen. Der Platz reicht für zwei Doppel- und drei Reihenhäuser.

20.03.2022 | Stand: 18:00 Uhr

In Memmingen wird dringend neuer Wohnraum benötigt. Um weitere Flächen für Bauprojekte zur Verfügung zu stellen, hat der städtische Bauausschuss eine Änderung des Bebauungsplans „Im Paradies“ auf den Weg gebracht. So soll es künftig möglich sein, entlang des Jungenauerwegs in Amendingen Wohnhäuser zu bauen.

Häuser sollen maximal zwei Geschosse haben

Laut dem Leiter des Stadtplanungsamts, Uwe Weißfloch, dient das Areal bisher als Erweiterungsfläche für den örtlichen Friedhof. Aufgrund der stetig steigenden Nachfrage nach Urnengräbern muss für den Friedhof künftig keine so große Erweiterungsmöglichkeit mehr vorgehalten werden. Aktuell wird das Areal als Grünland verpachtet. Nach den Worten von Weißfloch hat das Stadtplanungsamt in Zusammenarbeit mit der Siebendächer Baugenossenschaft bereits eine Skizze mit der geplanten Anordnung von zwei Doppel- und drei Reihenhäusern angefertigt. Die Gebäude sollen maximal zwei Geschosse und Satteldächer haben. Laut Weißfloch soll noch dieses Jahr Baurecht geschaffen werden, so dass Siebendächer im kommenden Frühjahr mit dem Bau der Häuser beginnen könnte. „Eine Bebauungsplanänderung, die die gesamte nicht mehr benötigte Friedhofsfläche umfasst, ist aufgrund der Besitzverhältnisse derzeit nicht möglich“, ergänzte der Amtsleiter. Das zu bebauende Areal hat Siebendächer von der Stadt bereits gekauft.