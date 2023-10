Mehr Abstellmöglichkeiten für Fahrräder: Auch der Schutz vor Diebstahl ist ein Thema

Am Memminger Bahnhof sollen neue Abstellplätze für Fahrräder entstehen. Doch an der Frage, wie die Anlage genau aussehen soll, scheiden sich die Geister.

27.10.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Menge oder Sicherheit: Was ist bei neuen Fahrradstellplätzen wichtiger? Diese Frage stellte sich dem Aussschuss für ÖPNV und Verkehr, als ein Vorhaben am Memminger Bahnhof diskutiert wurde. Zudem ging es um eine Änderung, die am Königsgraben und in der Grimmelschanze für mehr Sicherheit sowohl für Radfahrer als auch für Fußgänger sorgen soll.

Immer mehr Pendler kommen mit dem Rad zum Bahnhof

Immer mehr Pendler, die den Zug nutzen, kommen mit dem Rad zum Memminger Bahnhof. Zwar gibt es neben 80 Fahrradständern der Deutschen Bahn (DB) dort das Fahrradparkhaus mit 206 Fahrradständern und 35 abschließbaren Boxen, doch laut Tiefbauamtsleiter Urs Keil herrscht dringender Bedarf für weitere Abstellmöglichkeiten. Darum hat die Stadt beim Programm „Bike+Ride-Offensive an Bahnhöfen“ die Fühler ausgestreckt: Die Bahn stellt bei Bedarf eigene Flächen für neue Abstellanlagen bereit, außerdem winkt eine mindestens 70-prozentige Förderung vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Das Ergebnis einer unverbindlichen Anfrage an die DB und einer Begehung des Bahnhofs: Ein geeigneter Platz wurde zwischen Bahnsteig 1 und dem bestehenden Fahrradparkhaus ausgemacht.

Stadt will "Bike+Ride-Offensive" der Deutschen Bahn nutzen

Nach Keils Worten gehört die Fläche der Stadt und es könnten dort 48 überdachte „Doppelstockparker“ entstehen, bei dem die Räder auf absenk- beziehungsweise anhebbaren Schienen übereinander angeordnet sind und unter anderem durch Anbinde-Bügel gesichert werden. Die Kosten belaufen sich Keil zufolge auf rund 60.000 Euro, wovon die Stadt wegen der Förderung einen vergleichsweise geringen Anteil zu tragen hätte.

Angesichts der Tatsache, dass inzwischen vielfach hochpreisige Räder gekauft werden und sich Diebstähle häufen, warfen mehrere Stadträte die Frage auf, ob die Sicherheit bei dem vorgeschlagenen System ausreicht. Als Alternativen wurden etwa zusätzliche abschließbare Boxen diskutiert oder auch grundsätzlich die Möglichkeit, in Parkhäusern eigene Bereiche für Räder bereitzustellen.

Fahrradboxen beziehungsweise -käfige ständen bei dem DB-Programm zur Auswahl, sie seien aber deutlich teurer, informierte Keil. „Es lag uns auch daran, dass es eine möglichst nutzerfreundliche Lösung ist“, fügte er an. Die Stellplätze sollten spontan verfügbar sein, bei der Variante mit Boxen sei indes teils eine Reservierung oder Buchung auf digitalem Weg nötig. „Auch mit 48 neuen Stellplätzen sind wir noch im Unterangebot“, gab Oberbürgermeister Jan Rothenbacher zu bedenken – und die Entscheidung für eine teurere Variante bedeute eine geringere Zahl an Plätzen: „Wir müssen schauen, ob wir die Breite der Fahrradnutzer bedienen oder ein paar wenige glücklich machen.“

Stadtrat Christoph Baur (CSU) schlug vor, das bestehende Parkhaus zu verlängern und die neue Anlage dort zu integrieren. Denn durch zwei unterschiedliche Systeme nebeneinander entstehe eine Optik à la „Vereinigte Hüttenwerke“. Dagegen argumentierte Grünen-Stadträtin Natalie Riedmiller – biete doch gerade das Parkhaus Sichtschutz und damit Gelegenheit für Diebe. Letztlich gab der Ausschuss grünes Licht für den Bau neuer Abstellanlagen am Bahnhof. Teil des Beschlusses ist aber, dass nochmals Gespräche mit der Bahn stattfinden, die auf eine größtmögliche Lösung abzielen.

Darauf müssen Radfahrer am Königsgraben und in der Grimmelschanze nun achten

Thema im Ausschuss war auch eine Neuregelung der Verkehrsführung am Königsgraben, die im Zuge der Fahrbahndeckensanierung stattfand. Sie soll laut Keil mehrere Missstände beheben: Demnach gehört der Königsgraben gemäß Radverkehrskonzept zwar zum Hauptnetz, doch es fehlte dort entsprechende Infrastruktur. Teils hätten Radfahrer den Gehweg genutzt, was zu Beschwerden führte. Auch die bisher vorgegebene Wegeführung für Radler durch die Grünanlage habe Probleme verursacht: Klagen gab es – besonders für den Bereich des Spielplatzes in der Grimmelschanze – darüber, dass Radler schnell und rücksichtslos unterwegs seien: eine Beobachtung, die Zweite Bürgermeisterin Margareta Böckh auch am Weinmarkt sowie in der Fußgängerzone macht – und die auch E-Scooter betreffe: „Die brettern da durch, als gäbe es kein Morgen mehr.“

Nun können Radfahrer am Königsgraben die Straße nutzen – genauer gesagt die beidseitigen, jeweils 1,50 Meter breiten Schutzstreifen. Dass sie das auch tun sollen, signalisieren zusätzlich Fahrradpiktogramme. Für Autofahrer wird die „Kernfahrbahn“ schmaler, was Keil zufolge dazu beitragen soll, dass sie den Fuß vom Gas nehmen. Bislang hatten laut OB Rothenbacher Anwohner und andere Betroffene wiederholt berichtet, dass sehr aggressiv gefahren werde. Was die Grimmelschanze betrifft, so erhalten die bisherigen Geh- und Radwege verkehrsrechtlich den Status „Gehweg – Radfahrer frei“. Somit dürfen diese laut Keil an Fußgängern nur mit Schritttempo vorbeifahren.

