In Memmingen sollen bis zu 150 neue Wohnungen gebaut werden

Memmingen lobt Architekten-Wettbewerb für neues Quartier im Süden der Stadt aus. Neben Wohnungen sollen ein Kindergarten und Gebäude für Gewerbe entstehen.

27.01.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Wohnungen werden in Memmingen immer mehr zur Mangelware. Um die Lage zu verbessern, wird im Süden der Stadt ein neues Quartier geplant – und zwar an einem Hang zwischen der Allgäuer Straße und dem Dickenreiser Weg. Es soll ein urbanes Gebiet mit bis zu 150 Wohnungen, nicht störendem Gewerbe sowie einer Kindertagesstätte und einem Spielplatz entstehen. Um das Projekt in die Tat umzusetzen, hat der Bauausschuss des Stadtrats jetzt einen Realisierungswettbewerb auf den Weg gebracht. An diesem können sich 20 Planungsbüros beteiligen und ihre Ideen für die Überbauung des etwa fünf Hektar großen Geländes einbringen. Am Ende des Wettbewerbs wird eine Jury die besten Entwürfe prämieren. Über diese werden dann die Stadträte beraten und letztlich entscheiden, was an der Allgäuer Straße einmal gebaut wird.