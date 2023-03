Ärztemangel in Memmingen und im Unterallgäu: Ist der Medibus die Lösung?

Die Suche nach einem Arzt: In Hessen gibt es den Medibus. Ein Angebot, um eine Versorgungslücke zu schließen. Ein Vorbild für Memmingen und das Unterallgäu?

31.03.2023 | Stand: 07:15 Uhr

Es ist ein Teufelskreis: Viele Menschen in der Region finden keinen Hausarzt mehr. Ein weiteres Problem: Bei einer Fachärztin oder einem Facharzt einen Termin zu bekommen, wird immer schwieriger. Noch ein Problem: Praxen finden kein medizinisches Personal mehr. So kommt eines zum anderen. Sprechstunden müssen reduziert werden, weniger Patientinnen und Patienten können behandelt werden. Die medizinische Versorgung wird schlechter.

Als Zugezogene kann ich davon ein Lied singen. Dabei hatte ich noch „Glück“, könnte man sagen. Als ich nach Steinheim gezogen bin, wollte ich mir als erstes eine Frauenärztin suchen. Ich griff zum Telefonhörer. Die erste Praxis nahm keine neuen Patienten mehr auf, gab mir allerdings einen Tipp, wo ich es probieren könnte. Dafür war ich sehr dankbar, denn ich kannte mich ja damals noch so gar nicht in der Stadt Memmingen aus. Bei der empfohlenen Praxis wurde ich dann auch aufgenommen.

Schwieriger wurde es auf der Suche nach einem Hausarzt. Unzählige Anrufe, immer die gleiche Antwort: „Wir haben Aufnahmestopp.“ Nach vielen Anrufen konnte ich dann dennoch einen Arzt finden, der sich meiner im Krankheitsfall annimmt.

Ärztemangel in Memmingen und im Unterallgäu: Suche nach neuem Zahnarzt unmöglich

Unmöglich wurde es auf der Suche nach einem Zahnarzt. Aufnahmestopp. Aufnahmestopp. Aufnahmestopp. Ich verlor die Geduld, organisierte einen Termin bei meinem Zahnarzt in meiner Heimat Hessen. Wieder möchte ich von Glück sprechen, wenn ich sage: Ich brauche Ärzte selten. Dennoch möchte ich mich in Sicherheit wissen, falls der Fall der Fälle auftritt.

Ich bezeichne mich als mobilen und flexiblen Menschen. Was machen jene, die die Expertise von Ärzten regelmäßig benötigen? Die möglicherweise ein Handicap haben und eine Anlaufstelle vor Ort benötigen?

Blick nach Hessen lohnt: Medibus fährt durch Landkreis

Da lohnt ein Blick in meine Heimat in Hessen. In der 1300-Einwohner-Gemeinde, in der ich aufgewachsen bin, ging der Arzt in den Ruhestand, eine Nachfolge wurde nicht gefunden. Seit dem Jahr 2018 gibt es aber einen so genannten Medibus – eine mobile Arztpraxis der Kassenärztlichen Vereinigung in Kooperation mit dem Land, zwei Landkreisen sowie einem interkommunalen Zweckverband. Es handelt sich um einen Bus, der mit Warteraum, Labor und Behandlungszimmer ausgestattet ist.

Er kommt regelmäßig in die Gemeinde, positioniert sich am Marktplatz des Ortes, wo auch das Rathaus und der Dorfladen zu finden sind. Zuverlässig wird so ein Angebot bereitgestellt – nahezu direkt vor der Haustür. So rollt der Medibus durch die Region. Die Patienten sind zufrieden. Das taugt zum Nachmachen.

Zumindest kann mit einem solchen Angebot eine Versorgungslücke kurzfristig geschlossen werden. Das Problem einer Unterversorgung muss langfristig gesehen dennoch bekämpft werden. Dafür muss an weiteren Stellschrauben gedreht werden, um die medizinischen Berufe wieder attraktiver zu machen. Nur so lässt sich der Teufelskreis durchbrechen.