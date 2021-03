In Memminger Notfallklinik gibt's schnelle Hilfe

Ob Herzschwäche oder gebrochener Arm: Bei Notfällen und schweren Verletzungen steht das medizinische Personal bereit. Dort gleicht kein Tag dem anderen.

04.03.2021 | Stand: 17:45 Uhr

Der sechsjährige Nils ist beim Spielen mit seiner Schwester gestürzt und klagte über Schmerzen im rechten Handgelenk. Jetzt sitzt er zusammen mit seiner Mama im Gipsraum der Memminger Notfallklinik. Beim Röntgen wurde festgestellt, dass das Handgelenk gebrochen ist. Kinderkrankenschwester Marita Hermann legt ihm einen Gips an. Sie hatte ihm mehrere Farben angeboten, Nils hat sich spontan für einen blauen Gips entschieden. Fast zeitgleich liefert Notfallsanitäter Andreas Manz vom Roten Kreuz eine ältere Frau ein, die nach einem häuslichen Sturz über Schmerzen im linken Handgelenk klagt. Der Gipsraum ist an diesem Vormittag ein gefragter Arbeitsplatz.

Die Notfallklinik unter Leitung von Chefarzt Dr. Rupert Grashey ist im Jahr 2018 zur 14. Hauptabteilung des Klinikums geworden. Sie ist die zentrale Anlaufstelle für alle Verletzungen und Erkrankungen, welche aufgrund ihrer Schwere eine dringende ärztliche Behandlung erfordern. In der Notfallklinik arbeiten 52 Gesundheits- und Krankenpfleger und -pflegerinnen sowie 16 medizinische Fachangestellte. Bei der täglichen Frühbesprechung unterrichten heute die diensthabende Oberärztin Dr. Daniela Wörz und Pflege-Teamleiter Michael Motscha ihre Kolleginnen und Kollegen über aktuelle medizinische Themen und organisatorische Neuigkeiten im Klinikbetrieb. Der 29-jährige Gesundheits- und Fachkrankenpfleger Motscha sieht als Hauptaufgabe des Pflegepersonals, Patienten mit ihren Fragen, Sorgen und Ängsten in den Mittelpunkt zu stellen. In vertrauensvoller Zusammenarbeit mit Ärzten und anderen Berufsgruppen soll eine schnelle Genesung bestmöglich unterstützt werden.

Untersuchung samt Corona-Checkliste

Eben kommt ein Patient an, den sein Hausarzt wegen einer Herzschwäche mit Wassereinlagerung in den Beinen in die Klinik eingewiesen hat. Michael Motscha übernimmt selbst die Aufnahme des Patienten. Neben Temperatur und Blutdruck wird auch die Sauerstoffsättigung, Atemfrequenz und der Blutzucker bestimmt und eine EKG-Untersuchung gemacht. Zudem wird eine Corona-Checkliste abgearbeitet, um Hinweise auf eine mögliche Erkrankung zu bekommen. Der Patient wird einen Antigen-Schnelltest und PCR-Abstrich machen, da mit einer stationären Aufnahme zu rechnen ist.

Forderung nach mehr Anerkennung

Jetzt hat der Internist alle notwendigen Informationen für die anstehende ärztliche Untersuchung beisammen. „Wir müssen die nächsten Monate mit dem Corona-Virus leben und versuchen, uns und unsere Patienten bestmöglich zu schützen“ sagt Chefarzt Dr. Rupert Grashey. Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen erkrankten anfangs auch Mitarbeiter am Corona-Virus – seit der konsequenten Nutzung von FFP2-Masken jedoch nicht mehr. Der stellvertretende Pflegebereichsleiter Florian Mancino würdigt die erhaltenen Corona-Prämien für das Pflegepersonal als wichtiges Signal. „Dennoch haben die Belastungen im Klinikbetrieb in den letzten Jahren auch ohne Corona stets zugenommen und deshalb muss die Pflege einen besseren Stellenwert und mehr Wertschätzung als bisher erhalten“, fordert er.

46 Notfälle allein am Vormittag

An diesem Vormittag werden innerhalb von sechs Stunden 46 Patienten in der Notaufnahme behandelt. Auf einem großen Bildschirm im Stützpunkt meldet die Besatzung eines Rettungswagens den nächsten Patienten an: akute Lumbago, also ein Hexenschuss. Der eingesetzte Notarzt Dr. Björn Regulskihat bereits ein schmerzlinderndes Medikament verabreicht und übergibt den Patienten an Krankenpflegerin Heidi Kiebler, die für die Aufnahme des Mannes zuständig ist und eine Röntgenaufnahme der Wirbelsäule in die Wege leitet. Gleich wird Unfallchirurg Felix Marx bei einem weiteren Patienten zu Nadel und Faden greifen. Einem Heimwerker geriet der Ringfinger in eine Kreissäge. Das Röntgenbild gibt zwar Entwarnung, da Knochen und Sehnen heil geblieben sind. Allerdings blutet die Wunde stark und muss gesäubert, genäht und verbunden werden. Krankenschwester Marita Hermann hat bereits alle Instrumente vorbereitet und reicht sie dem Chirurgen. Zu diesem Zeitpunkt hat der sechsjährige Nils nach einer abschließenden Röntgenkontrolle mit einem blauen Gipsarm die Klinik schon wieder verlassen. „Darf ich da auch etwas draufschreiben?“ hat er zum Abschied Kinderkrankenschwester Marita Hermann gefragt. „Klar, darfst du“ sagte sie.