Die Stadt Mindelheim musste über ihren Schatten springen, um das neue Museum für alte Traktoren zu ermöglichen. Der Planer überrascht mit einer besonderen Idee.

05.04.2022 | Stand: 08:24 Uhr

Wer von der Mindelburg in Richtung Mindelheim ins Tal fährt, der ahnt, wie sensibel dieser Bereich am Rande der Altstadt für das Stadtbild ist. Genau am Fuß, wo die Straße einen Knick macht, soll ein markantes großes neues Gebäude entstehen. Das Gebiet ist denkmalwürdig, und im Boden dürften Zeugnisse aus früheren Jahrhunderten schlummern. Die Stadt macht nun unter Auflagen den Weg für den Neubau frei.