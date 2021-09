In Ottobeurer Kammerkonzert spielt das Klavier die erste Geige

Ensemble Oliver Triendl & Freunde gibt letztes Doppelkonzert der Saison im Museum für zeitgenössische Kunst in Ottobeuren. Langer Beifall für virtuoses Spiel.

27.09.2021 | Stand: 12:50 Uhr

Viel Applaus gab beim letzten Doppelkonzert der Saison im Museum für zeitgenössische Kunst in Ottobeuren für die Auftritte von Triendl & Freunde. Am Vorabend des letzten großen Basilikakonzerts waren die jeweils 70-minütigen, pausenlosen, identischen Kammerkonzert mit 100 Gästen fast voll besetzt. Mit dem Kopf des Quintetts, Oliver Triendl am Klavier, musizierten seine „Freunde“ Nina Karmon (Violine), Roland Glassl (Viola), Samuel Lutzker (Cello) und Wies de Boevé (Kontrabass).

Zur Aufführung gelangten das viersätzige Klavierquintett es-Moll op. 87 des Mozart-Schülers Johann Nepomuk Hummel (1778 – 1837). Es folgte das fünfsätzige, als „Forellenquintett“ bekannte Quintett A-Dur, op. posth. 114, D 667 von Franz Schubert (1797 – 1828). Schubert ließ sich beim Komponieren seines berühmtes „Forellen-quintetts“ vom Vorbild des Hummel-Quintetts inspirieren.

Werk von Nepomuk Hummel zu Beginn

Schon in Nepomuk Hummels erstem Satz (Allegro e risoluto assai) ergab sich ein toller Klangkontrast zwischen dem prickelnd perlenden Klavier und dem anmutig warmem „Gesang“ der vier Streichinstrumente. Triendls Klavier spielte – mit Punktierungen, Triolen und Trillern lieblich ausgeschmückt – fraglos die „erste Geige“ bei der Aufführung. Am Ende des zweiten Satzes (Menuetto, Allegro con fuoco – Trio) beeindruckte der imposant kraftvolle Ausklang am meisten.

Ungemein schleppend gestaltete das bestens aufeinander abgestimmte Ensemble zunächst den ersten Teil von Satz Drei (Largo) des 1802 komponierten Werks. Phasenweise ein klein wenig sehnsüchtig angehaucht, nahm es dann jedoch Fahrt auf und ließ die „Post“ flott abgehen. Das brillante Finale des vierten Satzes (Allegro agitato) endete überaus stürmisch.

Schuberts unbeschwertes „Forellenquintett“ es-Moll, in Steyr 1819 begonnen, in Wien vollendet, ist sein einziges Klavierquintett. Seinen bekannten Beinamen erhielt es, weil Schubert dem Variationensatz 4 (Tema con variazioni, Andantino) sein Kunstlied „Die Forelle“ („In einem Bächlein helle, da schoss in froher Eil die launische Forelle vorüber wie ein Pfeil“) nach dem Gedicht von Christian Friedrich Daniel Schubart zugrunde legte.

Romantisches "Forellenquintett"

Während Hummels Stück die Luft der ausgehenden Wiener Klassik atmet, weist Schuberts 17 Jahre später entstandenes, breit ausladendes „Forellenquintett“ in die Romantik. Wer wegen des höchst attraktiven Variationensatzes gekommen war, musste sich einige Zeit gedulden. Mit der ersten der fünf kammermusikalisch ausgesponnenen Variationen, bei deren klanglicher Eigenart eine schöne als die andere ins Ohr ging, dürften sich viele Besucher wie im „siebten Himmel“ gewähnt haben. Nina Karmons zauberhaftes Violinspiel, teils quietsch-fidel und quicklebendig, betörte in besonderer Weise, vor allem in hohen Tonlagen. Dafür gebührt der international als Solistin auftretenden Geigerin ein dickes Sonderlob. Im Duett mit Oliver Triendls Piano erzeugte das Duo einen wahrlich famosen Wohlklang.

Der Anfang des Finalsatzes 5 (Allegro giusto) zeigte sich unverkennbar tänzerisch. Zunächst ganz einfach, wurde er immer beschwingter, zuletzt unwiderstehlich forteilend.

Das Auditorium dankte mit heftigem, langen Beifall. Das Ensemble dankte seinerseits mit der Zugabe eines Menuetts dafür.