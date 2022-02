In manchen Orten im Unterallgäu lassen Vereine die alte Tradition wieder aufleben. Andere sagen das Funkenfeuer wegen Corona erneut ab. Was die Gründe sind.

21.02.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Am ersten Märzwochenende lodern wieder in einigen Orten in der Region die Funkenfeuer. Anders als noch im Vorjahr, als wegen der Corona-Pandemie nahezu alle Veranstaltungen abgesagt wurden, lassen einige Vereine das Brauchtum in ihrer Gemeinde wieder aufleben, andere wiederum haben sich erneut zu einer Absage entschlossen.