In Wolfertschwenden ist der Grundstein für eine Ehrenbürgergalerie gelegt

Dort sollen sich Persönlichkeiten wiederfinden, die sich über Jahre intensiv für das Wohl der Gemeinde eingesetzt haben. Wer bereits mit dabei ist.

01.12.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Im Wolfertschwender Rathaus wurde der Grundstein für eine Ehrenbürgergalerie gelegt. Fünf Persönlichkeiten, die sich über Jahre und intensiv für das Wohl der Gemeinde eingesetzt haben, bilden den Kern der neuen Galerie im Foyer des Rathauses. Darunter sind Karl Pester, Hermann Zick, Josef Büchele, Leonhard Maier und Karl Fleschhut. „Die Verleihung der Ehrenbürgerwürde durch den Gemeinderat ist die höchste Auszeichnung unserer Gemeinde“, betonte Bürgermeisterin Beate Ullrich.

Demokratie lebt davon, dass Menschen die Gesellschaft mitgestalten

Eine Demokratie lebe davon, dass die Menschen die Gesellschaft mitgestalten und sich für das Gemeinwesen verantwortlich fühlen. „Ohne Bürgerengagement würde unsere Gesellschaft und auch unsere Gemeinde nicht so gut funktionieren, wie sie es tut“. Beate Ullrich meinte, dass es Menschen braucht, die Initiativen ergreifen und neue Ideen entwickeln, die sehen, wo Hilfe benötigt wird und beherzt zupacken.

Anregung kommt aus dem Gemeinderat

Auf Anregung von Gemeinderat Boris Amann hat das Gremium im Jahr 2021 beschlossen, eine Ehrenbürgergalerie in Auftrag zu gegen. Karl Pester hat in den Nachkriegsjahren den ersten Industriebetrieb in Wolfertschwenden aufgebaut und stetig weiterentwickelt. Aus einem kleinen Unternehmen, das einst als Teilehersteller für Strickmaschinen begonnen hat, ist mittlerweile ein beeindruckendes Unternehmen (Pester Pac Automation GmbH) geworden, das jetzt Verpackungsmaschinen herstellt und in vierter Generation von Sohn Thomas Pester geleitet wird.

Diesen Personen wird für das große Engagement gedankt

Hermann Zick war in den Jahren 1968 bis 1971 Gemeinderat, bis 1972 Zweiter Bürgermeister, von 1972 bis 1978 Dritter Bürgermeister und von 1978 bis 1990 Erster Bürgermeister in Wolfertschwenden. Letztlich sammelten sich 22 Jahre beeindruckendes und engagierten, politisches Wirken an. Josef Büchele hat über 30 Jahre lang das dörfliche Leben der Gemeinde herausragend geprägt und insbesondere das Vereinsleben aktiv mitgestaltet. Josef Büchele war von 1972 bis 1990 Gemeinderat und übernahm über lange Jahre als Schützenmeister Verantwortung für den auf seine Initiative hin gegründeten Schützenverein und auch als Vorsitzender des BSCW.

Über die Kirchenpflege und das Bürgermeisteramt

Leonhard Maier war als Kirchpfleger in Niederdorf tätig und von 1994 bis 2012 als Vorsitzender des Heimatvereins. Dabei hat er an vorderster Linie die Umwandlung des Geiger-Hauses in ein lebendiges Museum bewirkt. 33 Jahre lang war Leonhard Maier im Aufsichtsrat der Raiffeisenbank tätig.

36 Jahre lang (davon 30 Jahre als Bürgermeister) hat Karl Fleschhut, der die Ehrenbürgergalerie als fünftes Mitglied komplettiert, kommunalpolitische Verantwortung für die Gemeinde getragen. In seine Amtszeit fallen der Neubau der Kinderkrippe und des Rathauses und die industrielle Entwicklung des hiesigen Gewerbegebiets.

