In Wolfertschwenden wurde ein Kinderparlament ins Leben gerufen

29 Kandidaten, 100 Stimmberechtigte: Bei der Bekanntgabe der Wahlergebnisse in der Grundschule Wolfertschwenden wird es spannend. Wer ist Kinderbürgermeister?

03.11.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Wolfertschwenden hat gewählt. Die Kinder der Grundschule haben gewählt - und zwar das neue Kinderparlament der Kommune. Wer sich bei den Jüngsten durchsetzen konnte und welche Ziele die Kinder haben, erzählen sie bei der Bekanntgabe der Wahlergebnisse.

In der Grundschule in Wolfertschwenden drängen sich die Kinder im Foyer aneinander. Alle Augen sind gespannt auf Bürgermeisterin Beate Ullrich gerichtet. Wer wird wohl der neue Kinderbürgermeister oder die Kinderbürgermeisterin der Kommune? Wer kommt ins Parlament? 29 Kandidaten haben sich zur Wahl gestellt, darunter sind auch zehn, die sich speziell für den Bürgermeister-Posten beworben haben. 100 Stimmberechtigte wurden gezählt, 97 Stimmzettel abgegeben, davon waren bei der Bürgermeisterwahl drei ungültig, bei der Parlamentswahl gab es einen ungültigen Stimmzettel.

So fällt das Wahlergebnis in Wolfertschwenden aus

Das Wahlergebnis: Erste Bürgermeisterin wird Samira Lechner, ihre Stellvertreterin Leonie Hahn. Das gewählte Kinderparlament besteht aus Paula Hackl und Luca Fischer (erste Klasse), Frida Bäßler und Paul Schweighart (zweite Klasse), Gabriel Brutscher und Mia Kohler (dritte Klasse) sowie aus Finn Deininger und Eliza Meiler (vierte Klasse).

Bürgermeisterin Beate Ullrich: "Ich bin schwer beeindruckt von eurem Engagement"

Für die hauptamtliche Bürgermeisterin der Kommune sind aber alle Kinder Gewinner: "Ich bin schwer beeindruckt von eurem Engagement. Ganz großen Respekt." Im Rahmen des "Wahlkampfes" hatten sich die Kandidaten per Plakat sowie in einer Vorstellungsrunde mit ihren jeweiligen Zielen präsentiert. Judith Manke, die gemeindliche Kinderparlamentskoordinatorin, zeigt sich ebenso beeindruckt. "Das Projekt ist entstanden, damit die Kinder der Gemeinde ein Sprachrohr haben", erklärt sie den Hintergrund. Manke startete mit ihrer Arbeit im Juli dieses Jahres. Zunächst sammelte sie mit den Kindern Ideen, dann wurden Plakate gestaltet und die Wahl fand statt. Alles ganz "offiziell".

Ein Jahr wird das Kinderparlament nun als Gremium zusammenarbeiten. Die erste Sitzung ist im Rathaus für den 10. November vorgesehen. Nach der einjährigen Amtszeit stehen Neuwahlen an. Doch erst einmal gibt es aus Sicht der Kinder einiges zu tun. Sie wünschen sich einen Ausflug (Mädchen und Jungen getrennt), wollen Spielplätze neu gestalten, die Flüchtlingsunterkunft verschönern, eine Ratschbank für das Altersheim installieren, Erste-Hilfe-Kästen besorgen oder sich auch für mehr Mülleimer im Gemeindegebiet einsetzen. "Die Kinder sind so Feuer und Flamme. Das ist toll", freut sich Manke.

In der Grundschule soll an einer Infotafel angezeigt werden, was das Kinderparlament aktuell bespricht und erwirkt. Dahingehend der Appell von Beate Ullrich an die Schülerinnen und Schüler: "Wendet euch an eure Mitschüler aus dem Kinderparlament. Sie sind die Ansprechpartner."

Stolz überreicht Beate Ullrich zwei goldene Medaille an die neuen Kinderbürgermeister Samira Lechner und Leonie Hahn. Die beiden Mädchen lächeln, bedanken sich. In ihren Augen ist ebenso Stolz zu erkennen und sie erhalten - wie die weiteren Parlamentsmitglieder - viel Applaus von ihren Mitschülern.

"Ich wollte Bürgermeisterin werden, damit ich auch andere glücklich machen kann", sagt Leonie Hahn. Samira Lechner und Leonie Hahn haben sich zunächst zwei Ziele gesetzt: Sie wollen das Projekt Kletterbaum für den Schulhof angehen und sich für mehr Mülleimer speziell in Niederdorf einsetzen.