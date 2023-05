43-Jähriger bricht in zahlreiche Kindergärten ein - darunter auch in Wolfertschwenden

In Bayern und Baden-Württemberg ist ein Einbrecher in mehrere Kindergärten eingestiegen, unter anderem im Unterallgäu. Der Sachschaden ist größer als die Beute.

26.05.2023 | Stand: 11:46 Uhr

In zahlreichen Kindergärten in Bayern und Baden-Württemberg ist ein 43-jähriger Mann eingebrochen. Auch ein Kindergarten in Wolfertschwenden war betroffen.

Zuerst schien der Täter in Neu-Ulm unterwegs gewesen zu sein - dann unter anderem auch im Unterallgäu

Bereits im vergangenen April kam es laut Polizei zu zahlreichen Einbrüchen in Kindergärten im Landkreis Neu-Ulm. Der bis dahin unbekannte Einbrecher weitete seinen Aktionsradius in den Landkreis Günzburg und das Unterallgäu sowie die daran angrenzen baden-württembergischen Landkreise aus.

Der Täter ging laut Polizeimeldung "mit brachialer Gewalt" vor, schlug Türen und Fenster ein oder hebelte diese auf. Der genaue Sachschaden ist noch unklar. Sicher ist jedoch, dass der jeweils entstandene Sachschaden höher war als die erbeuteten Summen. Der Dieb entwendete elektronische Geräte, Bargeld und Zigaretten. (Lesen Sie auch: Riesiger Schreck: Einbrecher weckt schlafende Rentnerin in Boos)

Ein 43-Jähriger wird verdächtig, in mehr als elf Kindergärten und vier Grundschulen eingebrochen zu sein

Durch zwei Zufällige Kotrollen der Kriminalpolizei in Neu-Ulm ergab sich ein konkreter Tatverdacht gegen einen 43-jährigen Mann mit polnischer Abstammung. Dieser hielt sich wohl seit Ende März ohne festen Wohnsitz im Bereich Neu-Ulm auf. Die Polizei erwischte ihn, als er in einen Kindergarten in Giengen an der Brenz einbrechen wollte. Nach derzeitigem Stand ist der 43-Jährige bereits in elf Kindergärten eingebrochen - unter anderem in Wolfertschwenden, Illertissen, Altenstadt und Nersingen. Des Weiteren soll der 43-Jährige für vier Einbrüche in Grundschulen und acht weitere Einbrüche in Kindergärten verantwortlich sein.

Der Mann wurde verhaftet, an seinem Übernachtungsplatz fanden Polizisten Diebesgut

Die Ermittlungen dauern an. Gegen den 43-Jährigen erließ das Amtsgericht Memmingen nach einer Verhandlung einen Haftbefehl. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Der 43-Jährige ist vermutlich mit dem Zug und zu Fuß zu den Kindergärten gelangt. An seinem Übernachtungsplatz an der Lärmschutzwand des Bahntroges in Neu-Ulm fanden Polizeibeamte vermeintliches Diebesgut. Einen großen Teil der Beute dürfte der Täter jedoch bereits wieder verkauft haben.

