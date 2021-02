In Zeiten von Corona: Wie sieht die Zukunft der Memminger Vhs aus?

Leiter Michael Trieb verrät, wie die Volkshochschule die Digitaloffensive stemmt – und für die Zukunft an Umzugsplänen und einem neuen Format schmiedet.

21.01.2021 | Stand: 18:00 Uhr

„Wir haben bewiesen, dass wir digital können“: Das sagt Michael Trieb, Leiter der Memminger Volkshochschule. Seit Jahrzehnten hat diese die Digitalisierung vorangetrieben – bei Kursen, in der Verwaltung sowie mit der Fortbildung von Dozenten: Anstrengungen, von denen die Vhs in der Corona-Krise profitiert, bei der sich Leben und Lernen in den Online-Bereich verschieben. Doch es gibt Grenzen. Wo die verlaufen, wie Erwachsenenbildung in Pandemie-Zeiten funktioniert und wie Trieb die Zukunft der Vhs sieht, schildert er im Interview.