Gemeinschaftliches Wohnen mitten in Memmingen: So sieht eine Vision dafür aus

Jung und Alt, Familien und Alleinstehende unter einem Dach: Ein Konzept für gemeinschaftliches Wohnen in Memmingen legt eine Gruppe vor. Woran es noch fehlt.

19.04.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Die Wohnung, in die Andrea Preissler-Springer vor acht Jahren nach dem Tod ihres Mannes gezogen ist, liegt am Rande der Altstadt. Noch dazu in der Nähe eines Parks. Sie sei traumhaft, sagt die Memmingerin – dann folgt das Aber: „Ich habe um mich herum keine Kontakte.“ Zwar verabredet sie sich mit Freundinnen, bekommt Besuch von ihrem Sohn. Doch was fehlt, sind spontane Begegnungen im Alltag. Menschen, mit denen man ihn teilt. Das Bedürfnis nach Miteinander und neuen Wohnformen – aus unterschiedlichen Lebensumständen heraus – hat Preissler-Springer und Mitstreiterinnen in einer Arbeitsgruppe motiviert, Ideen für ein „Gemeinschaftliches Wohnen in Memmingen“ zu entwickeln.

