Kinder sollen Insekten kennenlernen

Die neuen Naturbildungsprogramme der Günztal-Stiftung für Grundschulen führen Jungen und Mädchen in die heimische Natur.

05.07.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Wie wichtig Insekten für eine intakte, heimische Natur und somit für uns Menschen sind, sollen Kinder durch ein Projekt der Günztal-Stiftung lernen.

„Unser Wunsch ist es, die Kinder in die faszinierende Welt dieser kleinen Lebewesen mitzunehmen“, sagt Alexandra Baur, Projektmanagerin Umweltbildung der Günztal-Stiftung. Die neuen Naturbildungsprogramme mit dem Namen „Klasse Insekten“ eigneten sich gut dafür, wichtige Themen des Lehrplanes spielerisch aufzugreifen und zu vertiefen. „Somit wendet sich die Stiftung an alle Grundschulen in den Günztal-Gemeinden, die für das Ende des Schuljahres noch ein Ausflugsziel oder ein Projekt für ’Alltagskompetenzen – Schule fürs Leben’ des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus suchen“. Die Projekte finden je nach Schulort auf der ganzen Länge des Günztals statt – von Günzach bis Günzburg. Denn das Anliegen der Stiftung sei, den Kindern die Natur ihrer Heimat nahe zu bringen. Die Programme seien bunt und abwechslungsreich, um die Kinder spielerisch mit Naturschutzthemen in Berührung zu bringen.

„Von Blüte zu Blüte: Insekten auf der Wiese“: Der Lebensraum Wiese wird betrachtet, etwa mit Becherlupen. Es geht auch um Fragen wie „Wie viele Farben hat eigentlich eine Wiese? Und wie viele Farben haben deren Bewohner?“.

„Unterwasser – Überwasser: Lebensraum Günz“: Mit Flussfernrohr und Kescher ausgestattet, werden Günzgeheimnisse gelüftet. Etwa dass Libellen den größten Teil ihres Lebens unter Wasser verbringen.

„Klasse Versteck: Die Hecke“: Wofür und für wen ist eine Hecke gut? Welche großen und kleinen Insekten verstecken sich darin? Spielerisch werden die Zusammenhänge in der Natur entdeckt.

„Von Riesen und Winzlingen: Insekten im Wald“: Die Kinder entdecken, wer einen riesigen Baum zu Fall bringen und ihn mit seinen Kollegen auch noch zersetzen kann. Und wer den ganzen Wald gesund hält, Samen verteilt und den Müll beseitigt. Mit lustigen und meditativen Spielen. (abg)

Informationen per Mail über umweltbildung@guenztal.de