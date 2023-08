„Gaia“ sorgt für Besucherrekord bei der Memminger Meile

Zur Memminger Meile 2023 strömen so viele Menschen wie noch nie. Leuchtender Anziehungspunkt war die Gaia-Installation in der Martinskirche.

31.07.2023 | Stand: 06:30 Uhr

Die 29. Memminger Meile 2023 war die mit Abstand meistbesuchte: Statt der normalerweise um die 10.000 Besucher und Besucherinnen wurden heuer mit 41.000 gleich vier Mal so viele gezählt. Magisch angezogen hat sie vor allem die Installation „Gaia“ des britischen Künstlers Luke Jerram mit ihrem umfangreichen Spezialprogramm in der Martinskirche. Nach den zwei schwierigen Corona-Meilen 2021/22 freut sich die Festivalleitung im Kulturamt, Dr. Hans-Wolfgang Bayer und Miriam Grossmann, umso mehr über den riesigen Erfolg des dreiwöchigen Kultursommers.

Mit der Gaia in der Martinskirche: Gelungene Eröffnung der Memminger Meile

Schon der lockere Auftakt mit Bierbänken, Band und Kinderprogramm auf dem Martin-Luther-Platz sei sehr gut besucht und sehr gelungen gewesen, berichtet Kulturamtsleiter Dr. Hans-Wolfgang Bayer. Und so ein schönes Miteinander wie am ersten Abend habe die gesamte Meile geprägt, ergänzt Grossmann. Sie spricht von „magischen Abenden“ während der Memminger Meile, etwa beim „Oriom“-Konzert unter Gaia oder dem sehr gut besuchten Open-Air-Dokumentarfilm zu später Stunde auf dem Martin-Luther-Platz – einem von mehreren neuen Formaten auf der Meile. „Der Inhalt des Films hat auf das Publikum ausgestrahlt“, ist sie überzeugt. Alle hätten hinterher beim Aufräumen geholfen und kein bisschen Müll sei zurückgeblieben. „Gaia war der Herz- und Türöffner der Memminger Meile“, beschreibt Grossmann die Faszination, die der sich unentwegt drehende, leuchtende Erdball auf alle ausgeübt hat.

Management von Gaia wollte das Kunstwerk erst nicht nach Memmingen schicken

Grossmann war es auch, die das weltweit begehrte Kunstwerk nach Memmingen geholt hat. Es habe fast vier Monate gedauert, bis sie das britische Management, das für den Verleih zuständig ist, so weit hatte, Gaia in eine so kleine Stadt wie Memmingen zu schicken. Es gebe nämlich ein ganzes Regelwerk von der genau festgelegten Höhe der Aufhängung bis hin zum erforderlichen Begleitprogramm, erzählt sie. Luke Jerram verlange einen ganz bestimmten Kontext für die Präsentation, der, auch wenn sie in einer Kirche hängt, nicht religiös sein dürfe.

Erst als sie die Uraufführung des „Orchesters des Wandels“ angeben konnte, kam das Ok. Länger als die drei Wochen hätte Gaia übrigens gar nicht bleiben dürfen, Memmingen habe da schon das Maximum herausgeholt. „Hinterher haben wir dann sogar ein großes Lob vom Management bekommen“, erzählt Bayer. „Weil wir so gut vorbereitet und zuverlässig waren, würde es jederzeit gerne wieder einmal mit uns zusammenarbeiten.“

Kirchengemeinde St. Martin war ein super Kooperationspartner

Möglich sei die Präsentation aber nur mit dem evangelischen Dekanat als „super Kooperationspartner“ gewesen, betont Bayer. Die Kirchengemeinde hätte die komplette Aufsicht übernommen und Wertvolles zum Rahmenprogramm beigetragen: „Das hätten wir gar nicht leisten können.“ Dekan Christoph Schieder habe in der Sturmnacht Gaia sogar geistesgegenwärtig „gerettet“: Weil es zu einem Stromausfall kam, blieb sie stehen und es strömte schon Luft aus der heliumgefüllten Kugel heraus. Schieder sei dann schnell vor Ort gewesen und habe sie wieder angeschaltet.

Zum Abschied von Gaia mit dem „Interstellar“- Orgelkonzert von Hans-Eberhard Roß fanden dann noch einmal 1600 Menschen den Weg in die Kirche. „Es war schön, zu erleben, wie viele Leute noch während des Konzerts ganz selbstverständlich dazu kamen und sich trotzdem willkommen gefühlt haben“, sagt Bayer.

Messlatte für die Memminger Meile hängt jetzt weit oben

Die Entscheidung, auf den Themenschwerpunkt Gaia zu setzen, sei richtig gewesen, weil es die Stadtgesellschaft in ihrer gesamten Breite angesprochen habe. Aber auch die Bühnenprogramme seien sehr gut besucht gewesen, betont die Festivalleitung. Damit liege die Messlatte nun ziemlich weit oben, ist Bayer und Grossman bewusst. Grossmann sieht es als Herausforderung und Aufgabe, wo es hingehen kann mit der Meile: „Da ist noch Luft nach oben.“

Aber so ein Festival-Menü bereite man nicht einfach vor, wie wenn man in den Supermarkt geht und sich die Zutaten aus dem Regal holt, beschreibt Bayer die enorme Arbeit, die in so einem Programm steckt. Doch jetzt sei erst einmal bis etwa Weihnachten Meilen-Pause, um Bilanz zu ziehen, Rechnungen zu bezahlen und durchzuschnaufen. „Dann müssen wir wieder von null auf 100 kommen.“

Kulturamtsleiter gestaltet Memminger Meile zum letzten Mal mit

Zum letzten Mal gestaltet dann Dr. Bayer eine Memminger Meile mit, seine 30. Weil er im April in den Ruhestand geht, wird er dann im nächsten Sommer als Zuschauer ganz entspannt im Publikum sitzen. Wobei, trotz aller Anstrengung, die das Festival vom Meile-Team erfordert, genießt Bayer „seine“ Meile jedes Mal. „Gestresst bin ich nur, wenn etwas schlecht besucht ist“, sagt er. Umso schöner bleibt ihm die 29. in Erinnerung.