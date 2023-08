Trauer um die langjährige Mindelheimer Internatsleiterin Schwester Stephana

Die Maria-Ward-Schwester Stephana stammte aus Warmisried und hat fast ihre ganzes Leben in und um Mindelheim gewirkt. Nun ist sie gestorben.

Von Mindelheimer Zeitung

25.08.2023 | Stand: 07:59 Uhr

Viele ehemalige Schülerinnen der Mindelheimer Maria-Ward-Realschule werden sich an Schwester Stephana Bartenschlager erinnern. Sie war von 1985 bis 2011 Internatsleiterin in Mindelheim. Jetzt ist sie im Alter von 89 Jahren gestorben. Viktoria Bartenschlager wurde 1934 in Warmisried geboren, die älteren Geschwister starben bei der Geburt. Daher hingen die Eltern mit besonderer Liebe an Viktoria. Der Vater war Obst- und Bienenzüchter im eigenen Betrieb. Er vermittelte seiner Tochter wohl eine große Liebe zu den kleinen unscheinbaren Dingen, die sie ihr Leben lang pflegte.

