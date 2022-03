Wohl tausende Haushalte betroffen: Internet-Ausfall in Memmingen

In Memmingen funktioniert das Internet am Freitagmittag teilweise nicht. Betroffen von der Störung sind wohl die Telekom-Leitungen des Anbieters M-net.

11.03.2022 | Stand: 13:09 Uhr

Aktualisiert um 13.08 Uhr: Kein Instagram, kein Twitter, keine Websites: In Memmingen ist am Freitagvormittag teilweise das Internet ausgefallen. Unseren Recherchen zufolge sind wohl vor allem Kundinnen und Kunden des Anbieters M-net betroffen. Ein Pressesprecher des Unternehmens sagte auf Anfrage am Freitag, dass aktuell geklärt wird, wie das Problem aussieht.

Internet-Störung in Memmingen: WLAN kaputt - Leitungen von M-net betroffen

M-net nutzt ersten Informationen nach die Leitungen der Telekom. Betroffen sind wohl tausende Haushalte im Stadtgebiet.

