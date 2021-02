Die Krankenhäuser in Memmingen und Mindelheim berichten, wie sehr sie von der hohen Zahl an Neuinfektionen betroffen sind – und wie sie sich jetzt unterstützen

16.01.2021 | Stand: 01:11 Uhr

Der Landkreis Unterallgäu hat am Donnerstag den Inzidenzwert von 200 überschritten. Am Freitag lag der Wert mit 222,9 (Stand: 6 Uhr) sogar deutlich darüber. Bekommen die Kliniken in Memmingen und Mindelheim diese hohe Zahl an Corona-Neuinfektionen zu spüren?